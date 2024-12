Jefferson Farfán: "Dejar el fútbol no significó dejar de soñar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jefferson Farfán volvió a Perú en 2021 después de 17 años tras jugar en Europa y Emiratos Árabes Unidos. La 'Foquita' retornó al club de sus amores Alianza Lima, en el cual logró ganar el bicampeonato nacional.



Sin embargo, Farfán en diciembre del 2022 anunció su retiro del fútbol al no superar una dura lesión en la rodilla. Desde ese entonces, miró al futuro y decidió incursionar en otros proyectos, ya que esta semana inauguró el centro comercial KM40.

A través de su cuenta de Instagram, Farfán recordó su humilde infancia cuando soñaba con ser futbolista profesional.

“Hola a todos, muchos me conocen como futbolista. Pero mi historia no se queda solo en las canchas. Hoy quiero compartir con ustedes un nuevo capítulo de mi vida: mi etapa de empresario, con la inauguración del centro comercial Km40.

Vengo de un barrio humilde mi querido Villa El Salvador, donde los sueños parecían lejanos. Pero siempre tuve a mi madre a mi lado como guía. Sus palabras resuenan en mí hasta hoy: “Trabaja duro, mantén tus valores y nunca olvides de dónde vienes.

“Dejar el fútbol no significó dejar de soñar. Ser empresario era un reto nuevo, pero tenía claro que, con esfuerzo y el apoyo de las personas correctas, todo era posible. Hoy celebro no solo este logro, sino también el mensaje que quiero dejar: no importa de dónde vengas, sino hacía dónde decides ir".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Títulos de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán logró 18 títulos a nivel de clubes: