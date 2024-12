Jefferson Farfán reveló que Jean Ferrari trató de ficharlo cuando estaba en Al Jazira

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jefferson Farfán sigue dando de qué hablar. Esta vez, el exfutbolista de Alianza Lima reveló que el actual administrador provisional de Universitario, Jean Ferrari, trató de llevarlo a Melgar.

En conversación con el streamer Cristorata en Kick, la 'Foquita' habló de los equipos peruanos que intentaron ficharlo, cuando estaba en Al Jazira, asegurando que Ferrari lo contactó. De hecho, afirmó que el actual dirigente lo bloqueó al darle la cifra.

"Aparte de Alianza, directamente del Muni (Municipal). Sí, el Muni habló conmigo. Me acuerdo de que, en un momento, Jean Ferrari me habló para ir a Melgar cuando yo estaba jugando en Dubái", indicó en un primer momento.

"Le digo: 'Ferrari, ¿me vas a pagar lo que me pagan en Dubái?' Me dijo: 'Jefferson, dime los números...'. Me vendió humo. Le doy los números y me bloqueó", sentenció.

Su paso fallido a Wolfsburgo y su oportunidad en Universitario

Por otro lado, Jefferson Farfán mencionó que tuvo acercamientos con Bayern Munich, Arsenal y Liverpool, pero con el que sí estuvo a punto de firmar fue por Wolfsburgo; sin embargo, decidió no hacerlo, porque se enteró quién iba a ser el técnico en dicho equipo.

"Tenía que ir a firmar. El presidente me estaba esperando en el aeropuerto para firmar mi contrato con el Wolfsburgo. Pero, qué hice. Me enteré quién era el entrenador que iba a ir para allá y le dije a mi empresario que no iba y me quedé en Schalke", confesó.

Por último, habló sobre las chances que tuvo de jugar en divisiones menores de Universitario. “En la ‘U’ yo tuve la oportunidad de jugar. Simplemente, me cobraron y por eso que no me quedé. Fui de chibolo a una prueba y me fue muy bien, metí dos goles", comentó.