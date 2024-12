Jefferson Farfán reveló que se inyectaba la rodilla antes de jugar un partido: "Lo saben todos en la interna"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jefferson Farfán es un referente de la Selección Peruana. Gracias a sus buenas actuaciones y goles, la Bicolor pudo volver a disputar una Copa del Mundo después de 36 años. Sin embargo, muy pocos saben los sacrificios que tuvo que hacer en los últimos años para saltar al terreno de juego.

En una entrevista con El comercio, el exjugador de Alianza Lima reveló que le fue muy difícil aceptar ser suplente, tanto en la Blanquirroja como en la Blanquiazul, por la lesión en la rodilla que tenía. Es más, confesó que tenía que inyectarse para poder jugar, aunque sea, 15 minutos.

"A mí me llenaba de frustración porque mi pasión es el fútbol. Nunca, en ninguno de los equipos, he sido suplente. Y ser suplente, por el tema de la rodilla, en Alianza y en la Selección, para mí era complicado. Pero, gracias a Dios, lo manejé mentalmente muy bien porque tenía que prepararme para eso porque sabía que mi rodilla no me ayudaba para poder jugar", indicó en un primer momento.

"Yo me inyectaba antes de todos los partidos para poder jugar, aunque sea 15 minutos con la Selección, con Alianza... lo saben todos en la Selección, en la interna, el profe Gareca. Hay tantas historias que la gente no sabe", complementó el exfutbolista de PSV.

¿Cómo se encuentra Jefferson Farfán de su lesión a la rodilla?

Luego, al ser consultado sobre su estado actual de la rodilla, la Foquita indicó que se encuentra mucho mejor porque ya no tiene movimientos bruscos. Es más, aceptó que juegan algunas "pichangas".

"Ahora estoy mucho mejor porque ya no le doy ese movimiento brusco que le daba en los partidos. Ahora estoy más tranquilo porque camino. De vez en cuando me meto unas pichangas y nada más", dijo.

Por último, reveló que, antes de ser un buen futbolista, Alianza Lima lo interno en la casa hogar del club, pues —en sus propias palabras— no estaba yendo por un camino correcto.

“En algún momento me llegaron a internar porque estaba yendo por un camino que no era el correcto, y Alianza Lima decidió internarme en la casa hogar. Eso me ayudó mucho para mí, para que me ponga a pensar en mi futuro. Yo quería comprarle una casa a mí mamá, que era un sueño mío. A partir de ahí, decidió tomar el camino correcto y comenzó mi éxito", finalizó.