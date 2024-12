"Voy a tomar mi tiempo": Raúl Ruidíaz respondió sobre volver a Universitario para la Liga1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario sigue en su plan de fichajes para la temporada 2025 de la Liga1. Así, uno de sus objetivos es sumar un centrodelantero en el corto plazo.

Raúl Ruidíaz ha sido tema de debate y también por el jugador se le consultó al director deportivo de Universitario de Deportes, Manuel Barreto. Es más, ahora fue el turno de responder del atacante, quien actualmente es agente libre al no renovar contrato con el Seattle Sounders, club por el que jugó seis años y medio.

"El contacto se dio conmigo, no de club a club. Tengo amistad con Antonio García Pye. En Seattle ya no tenía tantas oportunidades y pasó por mi cabeza. Yo sigo a Universitario desde que salí del Perú y les digo a mis hijos lo que es el club. Es algo que extraño y se los cuento. Mi hijo me dijo ‘vamos’", fue lo que dijo Ruidíaz, en el canal Contra el sistema, al ser preguntado si es que pudo darse su vuelta en el año del centenario crema.

En Perú, Ruidíaz ha jugado por la 'U' y FBC Melgar. | Fuente: Andina

Posteriormente, dio cuenta que su vuelta no se dio porque el equipo de la Major League Soccer (MLS) no se lo permitió.

"Hablamos y todo estaba bien, pero hubo un tema que tenía contrato. En Seattle me fue bien y hasta el último día se portaron bien conmigo. De mi lado estaba, pero no me dejaron ir y eso me dolió bastante porque hubiera sido lindo estar en el centenario. Mi hijo me preguntaba y al final le dije que ‘no’. Ya está, vamos para adelante", remarcó.

Luego, a Raúl Ruidíaz se le consultó si es que es una opción latente para firmar por el equipo de Universitario que dirige el argentino Fabián Bustos.

"Yo ya salí de vacaciones y llegué a Lima el lunes. Hablé con mi representante y le dije que quiero tomarme una semana para desconectar. No sé si voy a regresar, pero jamás voy a dejar de ser hincha. Así va a ser siempre venga o no venga. Hasta la muerte. Voy a tomar mi tiempo y veré la mejor opción", finalizó el delantero.

Lo que cree Ruidíaz de la blanquirroja

Por último, el internacional con la Selección Peruana se refirió el momento de la bicolor, la cual marcha en el último puesto de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

"No nos salió las cosas como hubiésemos querido. Si analizamos los procesos, todos han sido difíciles y cuando lo conseguimos la sensación fue hermosa. Como peruano, jamás voy a perder la fe en mi selección", dijo.

