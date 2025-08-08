Juan Matute respalda a Oviedo por "beneficios económicos extraordinarios" que habría solicitado Oblitas

Últimas Noticias
El exsecretario de la FPF respaldó a Edwin Oviedo en el caso de los bonos presuntamente solicitados por Juan Carlos Oblitas durante las Eliminatorias 2028.

Continúa la polémica. Juan Matute, exsecretario general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado respaldando lo dicho por Edwin Oviedo, expresidente de la entidad, sobre la adenda contractual al vínculo de Juan Carlos Oblitas.

En una carta dirigida a Edwin Oviedo, Juan Matute indica que los hechos narrados en la publicación del expresidente "son ciertos" y los vivió "personalmente" como parte del "equipo ejecutivo de la FPF durante dicho periodo".

"Entre finales de septiembre e inicios de octubre de 2016, el Sr. Oblitas, Director Deportivo de la FPF, se presentó ante su despacho para exigir, bajo términos que no puedo calificar de otra manera, una serie de beneficios económicos extraordinarios no contemplados en su contrato original de enero de 2015", indica Matute en un parte de la misiva.

Según Matute, Oviedo narró "hechos reales en su libro, sin agraviar ni injuriar a nadie".

Carta de Juan Matute a Edwin Oviedo

Me dirijo a usted para hacerle llegar un saludo afectuoso, así como 
mi profunda gratitud por haberme permitido formar parte del grupo 
humano que, bajo su liderazgo y visión estratégica, trabajó 
incansablemente entre los años 2015 y 2018 por el bien común y el 
fortalecimiento institucional de la Federación Peruana de Fútbol. 

He tomado conocimiento, no sin tristeza, de recientes comentarios 
en medios escritos, radiales, televisivos y redes sociales que 
cuestionan ciertos pasajes de su libro autobiográfico recientemente 
publicado, en particular aquellos relacionados con la suscripción de 
una addenda contractual al vínculo del entonces Director Deportivo 
de la FPF, Sr. Juan Carlos Oblitas Saba. 

Ante tales cuestionamientos, siento el deber profesional y ético de 
certificar, y también testimoniar, que los hechos narrados en su 
publicación son ciertos y los viví personalmente como parte del 
equipo ejecutivo de la FPF durante dicho periodo. 

Concretamente, doy fe que: 

Entre finales de septiembre e inicios de octubre de 2016, el Sr. 
Oblitas, Director Deportivo de la FPF, se presentó ante su 
despacho para exigir, bajo términos que no puedo calificar de otra 
manera, una serie de beneficios económicos extraordinarios no 
contemplados en su contrato original de enero de 2015. 

Esos beneficios incluyeron: 

  • Un bono extraordinario de USD 20,000.00 por la Copa América 
    Centenario 2016.
  • La incorporación de dos gratificaciones anuales (julio y 
    diciembre) equivalente cada una a un ingreso de servicios 
    mensual.
  • Un bono futuro por clasificación al Mundial FIFA Rusia 2018.

El Sr. Oblitas condicionó su permanencia a la aprobación de estos 
beneficios, amenazando con su renuncia en un momento institucional 
delicado. 

  • La Addenda se firmó en setiembre u octubre de 2016. La 
    fecha retroactiva del 1 de enero fue recomendada por el 
    Contador General de la FPF, CPC  por motivos tributarios y 
    administrativos.
  • Estos hechos se encuentran respaldados documentalmente, 
    incluyendo memorandos, correos internos, la Addenda 
    firmada.
  • La afirmación del Sr. Oblitas de que los beneficios fueron 
    pactados desde enero de 2016 no es cierta. La negociación 
    ocurrió en el tramo final del proceso clasificatorio, cuando 
    restaban solo cuatro fechas FIFA oficiales. 

Quiero dejar también constancia del enorme impacto positivo que 
tuvo su liderazgo en la profesionalización de la FPF, mediante la 
implementación del Plan Estratégico Centenario. Aquel proceso de 
cambio institucional, al cual me honra haber contribuido, culminó con 
la histórica clasificación al Mundial FIFA Rusia 2018.

Usted ha narrado en su libro hechos reales, sin agraviar ni injuriar a 
nadie. Las circunstancias que obligaron a formalizar los beneficios al 
Sr. Oblitas responden a decisiones institucionales necesarias para 
preservar la unidad en un momento determinante para el fútbol 
peruano.

Me enorgullece haberlo acompañado en ese proceso. Y lo felicito por 
atreverse a contar su verdad, con pruebas y documentos, en un país 
que tantas veces olvida con rapidez a quienes, con valentía, se 
comprometen con su progreso.

Tags
Juan Matute Edwin Oviedo Juan Carlos Oblitas FPF

