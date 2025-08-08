Juan Matute respalda a Oviedo por "beneficios económicos extraordinarios" que habría solicitado Oblitas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Continúa la polémica. Juan Matute, exsecretario general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado respaldando lo dicho por Edwin Oviedo, expresidente de la entidad, sobre la adenda contractual al vínculo de Juan Carlos Oblitas.

En una carta dirigida a Edwin Oviedo, Juan Matute indica que los hechos narrados en la publicación del expresidente "son ciertos" y los vivió "personalmente" como parte del "equipo ejecutivo de la FPF durante dicho periodo".

"Entre finales de septiembre e inicios de octubre de 2016, el Sr. Oblitas, Director Deportivo de la FPF, se presentó ante su despacho para exigir, bajo términos que no puedo calificar de otra manera, una serie de beneficios económicos extraordinarios no contemplados en su contrato original de enero de 2015", indica Matute en un parte de la misiva.

Según Matute, Oviedo narró "hechos reales en su libro, sin agraviar ni injuriar a nadie".

Carta de Juan Matute a Edwin Oviedo

Me dirijo a usted para hacerle llegar un saludo afectuoso, así como

mi profunda gratitud por haberme permitido formar parte del grupo

humano que, bajo su liderazgo y visión estratégica, trabajó

incansablemente entre los años 2015 y 2018 por el bien común y el

fortalecimiento institucional de la Federación Peruana de Fútbol.

He tomado conocimiento, no sin tristeza, de recientes comentarios

en medios escritos, radiales, televisivos y redes sociales que

cuestionan ciertos pasajes de su libro autobiográfico recientemente

publicado, en particular aquellos relacionados con la suscripción de

una addenda contractual al vínculo del entonces Director Deportivo

de la FPF, Sr. Juan Carlos Oblitas Saba.

Ante tales cuestionamientos, siento el deber profesional y ético de

certificar, y también testimoniar, que los hechos narrados en su

publicación son ciertos y los viví personalmente como parte del

equipo ejecutivo de la FPF durante dicho periodo.

Concretamente, doy fe que:

Entre finales de septiembre e inicios de octubre de 2016, el Sr.

Oblitas, Director Deportivo de la FPF, se presentó ante su

despacho para exigir, bajo términos que no puedo calificar de otra

manera, una serie de beneficios económicos extraordinarios no

contemplados en su contrato original de enero de 2015.

Esos beneficios incluyeron:

Un bono extraordinario de USD 20,000.00 por la Copa América

Centenario 2016.

Centenario 2016. La incorporación de dos gratificaciones anuales (julio y

diciembre) equivalente cada una a un ingreso de servicios

mensual.

diciembre) equivalente cada una a un ingreso de servicios mensual. Un bono futuro por clasificación al Mundial FIFA Rusia 2018.

El Sr. Oblitas condicionó su permanencia a la aprobación de estos

beneficios, amenazando con su renuncia en un momento institucional

delicado.

La Addenda se firmó en setiembre u octubre de 2016. La

fecha retroactiva del 1 de enero fue recomendada por el

Contador General de la FPF, CPC por motivos tributarios y

administrativos.

Estos hechos se encuentran respaldados documentalmente,
incluyendo memorandos, correos internos, la Addenda
firmada.

incluyendo memorandos, correos internos, la Addenda

firmada.

incluyendo memorandos, correos internos, la Addenda firmada. La afirmación del Sr. Oblitas de que los beneficios fueron

pactados desde enero de 2016 no es cierta. La negociación

ocurrió en el tramo final del proceso clasificatorio, cuando

restaban solo cuatro fechas FIFA oficiales.

Quiero dejar también constancia del enorme impacto positivo que

tuvo su liderazgo en la profesionalización de la FPF, mediante la

implementación del Plan Estratégico Centenario. Aquel proceso de

cambio institucional, al cual me honra haber contribuido, culminó con

la histórica clasificación al Mundial FIFA Rusia 2018.

Usted ha narrado en su libro hechos reales, sin agraviar ni injuriar a

nadie. Las circunstancias que obligaron a formalizar los beneficios al

Sr. Oblitas responden a decisiones institucionales necesarias para

preservar la unidad en un momento determinante para el fútbol

peruano.

Me enorgullece haberlo acompañado en ese proceso. Y lo felicito por

atreverse a contar su verdad, con pruebas y documentos, en un país

que tantas veces olvida con rapidez a quienes, con valentía, se

comprometen con su progreso.