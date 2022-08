Univerisitario de Deportes arrancó el play off con +1 punto. | Fuente: Club Universitario

La Liga Femenina Pluspetrol 2022 continúa su curso. Este martes 23 de agosto arrancó la segunda fecha del play off campeonato y play off descenso, con los partidos entre Universitario de Deportes vs. César Vallejo, en el Monumental, y Deportivo Municipal vs. UTC, en el Andrés Bedoya Díaz.

El primer encuentro se llevó a cabo entre ediles y el equipo cajamarquino a la 1:00 pm. y culminó con un triunfo por 2-1 del equipo local. Luego, a las 3:15 pm., las dirigidas por Paolo Maldonado enfrentaron al 'Poeta'. El resultado fue un 3-0 a favor de las cremas, con goles de Milena Tomayconsa, Geraldine Cisneros y Nahomi Martínez.

El resto de partidos correspondientes a la segunda fecha de los play offs de la Liga Femenina 2022 -incluidos los de Alianza Lima y Sporting Cristal- se llevarán a cabo este miércoles. El único equipo que no tendrá participación en esta jornada es Academia Cantolao, pues le corresponde descansar.

Play off campeonato

Día Hora Local

Visita Estadio Ciudad Martes 23/08 3:15 pm. Universitario 3-0 César Vallejo Monumental

Lima

Miércoles 24/08 10:45 am. Atlético Trujillo vs. Alianza Lima El Porvenir

Trujillo

Miércoles 24/08 1:00 pm. Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci Alberto Gallardo

Lima

Tabla de posiciones

Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Universitario 2 2 0 0 5 7 2 Alianza Lima 1 1 0 0 2 5 3 Sporting Cristal 1 1 0 0 1 3 4 César Vallejo 1 0 0 1 -1 0 5 Carlos A. Mannucci 1 0 0 1 -2 0 6 Atlético Trujillo 1 0 0 1 -2 0

Play off descenso



Día Hora Local

Visita Estadio Ciudad Martes 23/08 1:00 pm. Deportivo Municipal 2-1 UTC

Andrés Bedoya Díaz Lima

Miércoles 24/08 3:15 am. Sport Boys vs. San Martín Andrés Bedoya Díaz Lima Miércoles 24/08 5:30 pm. FC Killas vs. Ayacucho FC Andrés Bedoya Díaz Lima

Descansa: Academia Cantolao





Tabla de posiciones



Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Deportivo Municipal 2 1 1 0 1 4 2 Academia Cantolao 1 1 0 0 3 3 3 Ayacucho FC 1 1 0 0 2 3 4 FC Killas 1 0 1 0 0 1 5 San Martín 1 0 0 1 -3 0 6 UTC 1

0 0 1 -1 -1 7 Sport Boys 1 0 0 1 -2 -2

¿Cómo se define la Liga Femenina 2022?

Play off campeonato

Los 4 primeros clubes mejores posicionados del hexagonal disputarán 2 semifinales a partido único. Las llaves serán de la siguiente manera: 1° vs 4° y 2° vs 3°. Los clubes ubicados en el 1°y 2° serán locales. Los ganadores de ambas semifinales disputarán la Final de la Liga Femenina Pluspetrol 2022 a partido único que será organizado por la Federación Peruana de Fútbol en la ciudad de Lima. La ganadora tendrá el cupo para representar al Perú en la CONMEBOL Libertadores Femenina 2022 que se desarrollará en octubre en Ecuador.





Play off descenso

Cada equipo disputará tres partidos de local, tres de visita y descansarán una fecha. Al finalizar la fecha 7 del heptagonal, el club ubicado en el 7° lugar descenderá a la Copa Femenina FPF 2023 y el club ubicado en el 6° lugar disputará un repechaje vs el Subcampeón de la Copa Femenina 2022. El ganador de dicho repechaje podrá disputar la Liga Femenina FPF 2023 y el perdedor disputará la Copa Femenina FPF 2023.





