Los clásicos de fútbol más importantes en Sudamérica | Fuente: Liga 1

Sudamérica se ha caracterizado por mostrar hinchas del fútbol que asisten a los estadios a alentar a su equipo con mucha pasión. Si bien el apoyo se ve en diferentes fechas, existen momentos especiales como los clásicos, en los que los equipos, cuya rivalidad tiene un largo historial, generan más expectativa. En la siguiente nota repasaremos los clásicos más importantes de cada país.

Los clásicos del fútbol sudamericano

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes

El clásico del fútbol peruano es entre Alianza Lima y Universitario. La rivalidad lleva 91 años, ya que el primer clásico se jugó el 23 de septiembre de 1928. Se jugaron 365 clásicos, con 140 a favor de Alianza Lima y 122 para Universitario. Además, empataron en 103 oportunidades.

The Strongest vs. Bolívar

El clásico paceño de Bolivia lo juegan The Strongest y Bolívar, con 159 partidos a favor de Bolívar y 100 victorias para Strongest. Empataron en 122 oportunidades.



Peñarol vs. Nacional

Peñarol y Nacional disputan el superclásico uruguayo, y por ahora Peñarol cuenta con 195 victorias sobre 180 de Nacional. En tanto, se registaron 179 empates.

Cerro Porteño vs. Olimpia

El clásico del fútbol paraguayo tiene a Olimpia con 123 victorias sobre las 122 de Cerro, y con 108 empates entre ambos.

Boca Juniors vs. River Plate

Boca Juniors y River Plate disputan uno de los clásicos más importantes del mundo. El historial del clásico argentino marca 89 partidos a favor de Boca, 84 victorias para River y 83 empates.





River Plate vs. Boca Juniors | Fuente: AFP

Colo Colo vs. Universidad de Chile

En 239 partidos, Colo Colo supera a la Universidad de Chile en clásicos ganados, con 109 sobre 62, contando los 68 empates.

Barcelona vs. Emelec

El clásico Astillero de Ecuador cuenta con Barcelona, con 73 victorias, y Emelec, que tuvo 71 victorias; además, hubo 85 empates.

Millonarios vs. Atlético Nacional

El superclásico del fútbol colombiano lo protagonizan Millonarios, con 107 victorias, sobre 83 de Atlético Nacional. Empataron en 91 encuentros.

Caracas vs. Deportivo Táchira

En el clásico del fútbol venezolano, Caracas tiene 37 victorias, mientras que Deportivo Tachira logró 36. Empataron 43 veces.

Clásicos de Brasil

En Brasil no se tiene definido un superclásico; sin embargo, existen diferentes clásicos que han marcado en la historia del fútbol brasileño. Estos son Flamengo vs. Corinthians, más conocido como el “clásico del pueblo”, Flamengo vs. Fluminense, como el “clásico Carioca”, a pesar de que existen otras rivalidades, y Corinthians vs. Palmeiras como el “clásico Paulista”.