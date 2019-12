Mesut Özil eliminado de PES 2020. | Fuente: PES 2020

El futbolista alemán del Arsenal Mesut Özil, cuyos comentarios sobre la minoría musulmana uigur irritaron a Pekín, fue retirado de las versiones chinas del popular videojuego Pro Evolution Soccer (PES), informó este jueves su distribuidor.

El viernes, el número 10 de los 'gunners' condenó violentamente en redes sociales la política china de seguridad extrema en Xinjiang, emprendida como respuesta a atentados.

"Se queman Coranes... Hay mezquitas destruidas... Se prohíben escuelas islámicas... Intelectuales religiosos asesinados unos tras otros... Hermanos enviados por la fuerza a campos", se indignó el futbolista en un mensaje en turco difundido el viernes en Twitter e Instagram.

El gigante de los videojuegos NetEase, que distribuye en China en los celulares el muy popular Pro Evolution Soccer, indicó en un comunicado haber retirado del juego a Özil por sus "comentarios extremos".

Los uigures constituyen una de las 56 etnias censadas en China. Esta minoría, principalmente musulmanes que hablan una lengua emparentada con el turco, constituye algo menos de la mitad de los 25 millones de personas que viven en Xinjiang.

"Estas declaraciones han herido la sensibilidad de los aficionados chinos y violado el espíritu de amor y de paz de este deporte", aseguró NetEase. "No entendemos, no aceptamos y no perdonamos este comentario", añadió el grupo chino.

(Con información de AFP)