Quembol Guadalupe se ha ganado un lugar en Orlando City y su nivel ha permitido ser convocado a la Sub 20 de la Selección de Estados Unidos. El joven zaguero de 18 años se mostró triste de no haber recibido un llamado de la Selección Peruana en la cual fue parte, además de conformar el plantel que fue 'sparring' de la bicolor mayor previo a los amistosos ante Jamaica y Panamá.

"Yo no he recibido ningún llamado ni consulta por la Sub20 peruana. Me duele porque desde que regresé del sparring no se han comunicado conmigo. No he recibido ningun llamado, nada", señaló el sobrino de 'Cuto' Guadalupe, que nació en Estados Unidos.

"Mucha gente pensará que yo he rechazado a la 'Blanquirroja', pero la verdad no es así. Estados Unidos me invitó y no puedo cerrarle las puertas a puertas", agregó Quembol Guadalupe a DirecTV Perú.

A inicios de año, Quembol firmó su primer contrato profesional con el Orlando City 'B'. Actualmente se desempeña en la MLS Next Pro.

Sub 20 de Perú

La Selección Peruana Sub 20 es dirigida por Gustavo Roverano asumió la dirección técnica de la categoría en febrero pasado.





