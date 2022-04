Layvin Kurzawa y el curioso momento que vivió en PSG. | Fuente: PSG Community

PSG cuenta con una de las mejores plantillas del planeta fútbol. Entre sus destacados cuenta con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, mientras que en un segundo escalón están Ander Herrera y Layvin Kurzawa.

Precisamente, este último se ha vuelto viral en redes sociales como Twitter e Instagram, aunque no necesariamente por una buena actuación con la camiseta del PSG. Todo se debe a un impasse que tuvo Layvin Kurzawa este sábado a su llegada a la sede de entrenamientos de su conjunto.

Resulta que Kurzawa arribó con 15 minutos de retraso a los trabajos programados por el director técnico argentino Mauricio Pochettini en Camp des Loges. Llegó a la cita en un lujoso automóvil Ferrari.

Al encontrarse afuera del predio, no tuvo a nadie que le abriera la puerta. De manera insólita, tuvo que esperar algunos minutos, aunque nadie apareció.

Es así que el defensor francés no tuvo mejor idea que tomar una vía alterna al ver que no lo atendían. Además, no quería que nadie captara el momento, pero parte de la prensa local y algunos hinchas parisinos lo grabaron.

En cuestión de minutos, esta anecdótica acción de parte de Layvin Kurzawa, quien no ha gozado de minutos en lo que va de temporada en el PSG debido a lesiones, ganó miles de reproducciones.

Por otra parte, los parisinos se preparan para lo que será el partido de este domingo frente al Olympique Marsella en condición de local por la fecha 32 de la Ligue 1.

Marchan en el primer lugar con 71 puntos, doce unidades de ventaja que su rival de turno. El cotejo se llevará a cabo en Parque de los Príncipes.

