Gerard Piqué terminó llorando en juicio por caso de la Supercopa de España y revelan el audio

El exfutbolista Gerard Piqué continúa en el centro de la atención y este jueves se dio a conocer que acabó entre lágrimas por un nuevo alegado que hizo en el juicio que se le investiga por posibles irregularidades en el contrato de la Supercopa de España.

Señaló que su imagen está siendo dañada en este proceso, en el cual se sorprende que hayan filtraciones. "En cualquier otro país del mundo te pondrían una estatua", aseguró el excompañero de Lionel Messi en el Barcelona.

"No puede llegar a imaginar lo que afecta el salir tu nombre constantemente en algo que... es que en cualquier otro país del mundo... no quiero ponerme medallas, es una aportación de valor muy grande", sostuvo ante la jueza.



Sobre el contrato, dijo entender "perfectamente que la gente pueda ver de una manera o de otra manera el tema de Arabia Saudí" y agregó que ahí no quería entrar.

"Al final esto acabará y espero que se archive lo antes posible, pero nadie va a pagar al final por el daño reputacional, de imagen...", finalizó Piqué, interrumpido por su propio llanto.

Piqué habló de su empresa Kosmos

Ante la jueza explicó que su empresa, Kosmos, pactó con la empresa saudí Sela el cobro de una comisión de 4 millones de euros, a través de un acuerdo verbal hasta que se firmó el contrato y que fue esa compañía la que le contrató como intermediario.

