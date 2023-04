Sporting Cristal se enfrentará a FBC Melgar en la fecha 3 de la Liga Femenina. | Fuente: Liga Femenina - FPF

La Liga Femenina de Fútbol 2023 continuará con la fecha 3 del torneo, aunque, a diferencia de las dos primeras, esta se jugará a mitad de semana, entre miércoles y jueves. Universitario de Deportes buscará defender el liderado, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal volverán al ruedo luego de que sus partidos sean suspendidos por problemas en la ruta.

El primer día se llevarán a cabo cinco partidos. El inaugural será por la mañana, entre el cuadro blanquiazul y César Vallejo, en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Luego, FC Killas será local ante Ayacucho FC, en un duelo de dos equipos que aún no suman en el campeonato peruano. También por la tarde, se enfrentarán Defensores del Ilucán vs. Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal vs. Academia Cantolao.

El último encuentro del miércoles lo protagonizarán Sporting Victoria, uno de los equipos que ascendió de cara a esta temporada, y Universitario de Deportes. Será el primer duelo de las cremas fuera de Lima, en lo que va del torneo, pues les tocará jugar en el Max Austin de Iquitos.

El jueves, se cerrará la fecha 3 de la Liga Femenina 2023 con las visitas de FBC Melgar y la Universidad San Martín a Sporting Cristal y Atlético Trujillo, en Lima y Trujillo, respectivamente.





Programación de la fecha 3 de Liga Femenina 2023

Miércoles 19/04

10:00 a. m. ► Alianza Lima vs. César Vallejo ► Iván Elías Moreno (Lima) | Árbitro: Renzo Arias

1:00 p. m. ► FC Killas vs. Ayacucho FC ► Andrés Bedoya Diaz (Lima) | Árbitro: Milagros Arruela

3:30 p. m. ►Defensores del Ilucán vs. Carlos A. Mannucci ► Juan Maldonado Gamarra (Cajamarca) | Árbitro: Carlos Durán

4:00 p. m. ► Deportivo Municipal vs. Academia Cantolao ► Iván Elías Moreno (Lima) | Árbitro: Priscila Vásquez

8:00 p. m. ► Sporting Victoria vs. Universitario de Deportes ► Max Austin (Loreto) | Árbitro: Ronald Gonzales

Jueves 20/04

3:00 p. m. ► Sporting Cristal vs. FBC Melgar ► La Florida (Lima) | Árbitro: Gary Oncoy

3:30 p. m. ► Atlético Trujillo vs. San Martín ► Florencia de Mora (La Libertad) | Árbitro: Raúl Quispe

Tabla de posiciones de la Liga Femenina

Equipo PJ PG PE PP DG PTS Academa Cantolao 2 2 0 0 2 6 Universitario de Deportes 2 2 0 0 4 6 FBC Melgar 2 2 0 0 3 6 Carlos A. Mannucci 2 2 0 0 2 6 Alianza Lima 1 1 0 0 8 3 Deportivo Municipal 2

1 0 1

2

3 Atlético Trujillo 2

1 0 1

0

3 César Vallejo 2 0 1 1 -1 1 San Martín 2 0 1 1 -8 1 Sporting Victoria 2

0 0 2 -2 0 Sporting Cristal 1 0 0 1 -1 0 Ayacucho FC 1 0 0 1 -2 0 Defensores del Ilucán 1 0 0 1 -3 0 FC Killas 2 0 0 2 -4 0

