Universitario de Deportes anunció, a mediados de diciembre de 2022, la llegada del nuevo entrenador para el equipo femenino: John Tierradentro. El colombiano, con pasado como jugador por Sport Boys entre 1999 y 2000, dejó su cargo de asistente técnico en Deportivo Cali para asumir como DT en la 'U'.

Mario Janer, preparador físico, llegó con él, pero Jhon Ortiz, cabeza del equipo, fue contratado por el clásico rival del cuadro crema, Alianza Lima. Sobre eso y más, el nuevo director técnico de la escuadra merengue conversó con RPP Noticias.

¿Cómo se dio su llegada a Universitario de Deportes?

Se da la oportunidad por conversaaciones con algunos directivos. Tengo contacto con Jean Ferrari, jugamos juntos en algún momento (2003 en América de Cali) y se dio la oportunidad de integrar el cuerpo técnico del equipo femenino. Vengo acompañado de Mario, preparador físico. Ambos éramos cuerpo técnico del Deportivo Cali de Colombia. Se dio este acercamiento y no dudamos en asumir el reto.

Y el profesor Jhon, quien era entrenador, se va a Alianza. ¿A quién le llegó primero la propuesta?

Eso es lo que tendríamos que preguntarnos cada uno. Llegó tan rápido que nos ilusionó la oportunidad del futbol interncional. (Con John) Somos compañeros, amigos de trabajo, nos vamos a tener que enfrentar, pero lo haremos con total seriedad.

¿Ya han conversado sobre lo que será el clásico?

Tuvimos la oportunidad de hablar en Colombia, acá todavía. Sabemos el respeto que hay que tener con las dos instituciones. Nos parece inédito. No sabíamos que íbamos a llegar al clásico. Cuando nos esteramos, nos soprendió. Lo tomamos con mucho profesionalismo. Estamos contentos porque es una oportunidad para cada uno. Ya lo hicimos juntos y ahora nos toca dividirnos, pero siempre la amistad y el cariño va a estar ahí.

¿Conocerse es plus o contra?

Es un reto, porque sabemos lo que a cada uno le gusta. Nos toca mover fichas en campo de juego para sacar ventaja. En el fútbol femenino tenemos sistemas con los que siempre hemos actuado. Él conoce fortalezas mías, yo las de él y también debilidades. Estamos tranquilos.



¿Por qué dejar Colombia, que está adelante en el fútbol femenino en relación a Perú?

Me gusta el progreso, el desarrollo, estar incluido en esos procesos. Creo que fue un reto tomar la decisión con nuestro preparador físico porque sabemos cómo está el fútbol femenino peruano. Queremos hacer cosas importantes que marquen un hito. No somos de los que creemos que lo hemos conseguido todo, venimos con la misma ilusión. Así como lo hicimos en el fútbol colombiano, porque venimos en proceso de ascenso, queremos que el fútbol femenino también crezca y esté a buen nivel de fútbol sudamericano.

El plantel de Universitario de Deportes

¿Pudo conocer algo del equipo femenino de Universitario de Deportes antes de asumir?

Me mandaron bastante informacion y tuve oportunidad de ver cinco o seis partidos del equipo, aunque ahora hay jugadoras nuevas.

¿El plantel lo armó usted o la directiva?

Siempre me presentaron a cada una de ellas dentro de sus condiciones. Claro que tuve algo que ver con la decisión de que vinieran porque siempre estuve presto a que me dijeran y a esperar. Por ahí, hubo un par que quisieron (traer) y yo detuve porque ya había un grupo y posiciones bien ocupadas. Tuve bastante incidencia en la conformación del grupo porque siempre me consultaron todo.

¿Cómo juegan los equipos de John Tierradentro?

Creo que vamos de a pocos. El equipo lo recibí con una forma de jugar. No digo que lo voy a cambiar totalmente porque a partir de ahí hay que hacer crecer el grupo. Me gusta jugar bien al fútbol, que haya posesión de juego, que sean agresivas a la hora de recuperar y muy frontales, con mucho equilibrio en la parte defensiva.

¿El plantel ya está cerrado?

Tenemos 25 jugadoras. He hablado con las personas encargadas, estamos completos. Estamos con jugadoras que irán a fecha FIFA con selección. De pronto, ahí vamos a mirar qué posibilidades hay.

¿En algún puesto específico?

Estábamos mirando en el mediocampo, pero vamos a esperar a ver cómo están las jugadoras. A veces, uno como entrenador busca que las jugadoras crezcan y podamos suplir la posición.

¿Ya tienen alguna fecha tentativa del torneo femenino?

No ha salido ningun fixture, ni nada. No sabemos, trabajamos microciclo tras microciclo.

¿Eso perjudica a la planificación?

Total. Perjudica porque no sabemos dónde será nuestro primer partido. Sabemos que acá hay altura, hay canchas sintéticas y todo eso juega un papel determinante. Esperemos que la espera no se haga extensa y que el fixture no salga una semana antes del inicio.

¿Le costó su adaptación o el antetior cuerpo técnico le dejó algún informe?

El asistente y el preparador de arqueros ya estuvieron con las chicas. Hemos sido rápidos en conocerlos y hemos hecho prácticas que nos han mostrado cosas que podemos mejorar. Cambiar de un momento a otro el cuerpo técnico y la forma de trabajar, de pronto es golpe fuerte, pero, al tercer día, las vimos trabajando muy bien y muy comprometidas.

¿Hubo alguna futbolista cuya destreza le llamó la atención?

Las que conozco de selección, como Xioczana Canales, Nahomi Martínez, Scarleth Flores. Para nosotros es un plus tenerlas en nuestro club.

¿Por qué eligió dedicarse al fútbol femenino?

Desde 2017 opté por el fútbol femenino. Fui invitado al América de Cali. Antes estuve en menores de equipos masculinos y me gustó el proceso. Me gusta ver el progreso, me encarrilé y día a día me he ido encariñando. He venido a buscar cosas importantes.

¿Qué le pareció la Noche Crema? ¿Hay presión al saber que Alianza Lima es el vigente bicampeon?

La presentación, espectacular. Fue sorprendente. Nunca había tenido algo así. Para las chicas es un compromiso y un sueño. Creo que presión hay en todos los equipos. Cuando hay competencia, hay presión. Acá hay que ganar o ganar porque hay solo un cupo para Libertadores. Acá no se juega solo con Alianza Lima o Sporting Cristal, hay que ganar a todos y tomar el torneo con mucha seriedad.