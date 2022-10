Alianza Lima será local en la final de vuelta de la Liga Femenina. | Fuente: Alianza Lima Femenino

¡Será una fiesta! Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci se enfrentarán este jueves 6 de octubre, a partir de las 7:00 pm., en el estadio Alejandro Villanueva en La Victoria. El encuentro corresponde a la final de vuelta de la Liga Femenina Pluspetrol 2022, pero, más allá de quién se quede con la copa, será un día histórico para el deporte nacional.

Matute albergará a 30 mil personas esta noche, e impondrá un récord nacional: nunca antes se había completado ese aforo en un partido de fútbol femenino. Además, la cifra servirá para ubicarse entre las finales femeninas con mayor público a nivel Sudamérica.

En Brasil, el récord lo tiene la definición entre Corinthians vs. Inter, con 41 070 espectadores. En Colombia, Deportivo Cali vs. América de Cali alcanzaron los 37 100 presentes, desterrando los 33 327 presentes que tuvo, en 2017, el Santa Fe vs. Huila, en el mismo país. En Argentina, por su parte, el récord lo tiene el encuentro entre Boca vs. UAI, con 18 000 personas en las gradas.

Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci

Como se recuerda, el último domingo 25 de setiembre se jugó la final de ida y ambos equipos igualaron por 1-1 en el estadio Mansiche de Trujillo con goles de Adriana Lúcar y Luz Campoverde. Por tanto, este jueves ninguno de los clubes llega con algún tipo de ventaja en el marcador y, en caso de que también igualen en los 90 minutos en Matute, el campeón de la Liga Femenina 2022 se definirá a través de una tanda de penales.

Por su parte, Alianza Lima, vigente campeón del torneo femenino, llega en búsqueda del bicampeonato y tiene como su principal figura a Adriana Lúcar, quien viene sumando 17 goles en lo que va de la temporada. Sin embargo, la goleadora del torneo es Luz Campoverde, de Carlos A. Mannucci, con 19 tantos en su haber.

El ganador de la Liga Femenina Pluspetrol 2022 será el único participante representando a Perú en la Copa Libertadores Femenina que iniciará este 13 de octubre. El grupo que conformaría es el D junto a América de Cali de Colombia, Santiago Morning de Chile y Deportivo Lara de Venezuela.

El partido podrá ser visto a través de Movistar Deportes (3 y 703 de Movistar) y Global TV. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias y minuto a minuto en la web de RPP.

Alianza Lima vs Mannucci: alineaciones probables

Alianza Lima: Sánchez; G. Romero, Miranda, S. García, Castro, Arévalo, Bringas, Dorador, N. Romero, Tacilla, Lúcar.

Carlos A. Mannucci: Piarelli Valdivia; María Valentín, Olenka Gutiérrez, Angie Tomateo; Katherine Bravo, Ara Irina Alva, Carolina Albeláez, Odalys Rivas, Birka Ruiz; Melicia Aguilar, Luz Campoverde.