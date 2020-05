Impresionante estatua cera de Arturo Vidal hecha por famoso escultor Rómulo Aramburú | Fuente: Captura 24 horas

Arturo Vidal está totalmente enfocado en los entrenamientos con el FC Barcelona, expectante por la próxima reanudación de LaLiga. Sin embargo, su nombre se ha vuelto viral en las redes sociales debido a la estatua de cera que han creado con su imagen y que sorprende por su impresionante parecido.

La obra le pertenece al escultor Rómulo Aramburú, famoso por haber creado otras estatuas como la del presidente Sebastián Piñera. El programa ‘24 horas Deportes’ de la televisión sureña, emitió un reportaje donde se ve la estatua tan real que hasta tiene los mismos tatuajes que el futbolista de la Selección Chilena.

El escultor ha explicado que aún quedan detalles por pulir, pero lleva casi dos meses trabajando en ella y cuando se termine será llevada al Museo de Cera de Las Condes.





Rómulo Aramburú con la estatua de Arturo Vidal que creó para el Museo de Cera de Las Condes | Fuente: Captura





Rómulo Aramburú espera poder realizar más obras de futbolistas representativos de ‘La Roja’, sobre todo de los bicampeones de América, ídolos en Chile.

“Viene Alexis. Me han pedido mucho al ‘Príncipe’ Charles Aránguiz. Al ‘Pitbull’ (Gary Medel) me gustaría hacerlo con las vendas... A Bravo... Me hubiese encantado trabajar con la ANFP”, dijo en la nota de televisión el artista plástico.