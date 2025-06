"Evaluó la oferta": Marcelo Gallardo admitió que habló con Cristiano Ronaldo para que fiche por River Plate [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

River Plate y Monterrey jugarán este sábado en Los Ángeles un partido sin antecedentes y con un solo objetivo: ganar para sellar con anticipación, en el caso de la formación argentina, el pasaje a los octavos de final del Mundial de Clubes.

En la antesala de ese partido, el entrenador Marcelo Gallardo reconoció que llamó a Cristiano Ronaldo para que fiche por el cuadro 'millonario' y juegue en el Mundial de Clubes.

"A mediados de marzo, de manera informal, a través de un amigo en común, le dije 'che, tengo un Mundial de clubes que para un jugador como vos, que marcó una época... no tenés intenciones de jugarlo? No solamente se sintió reconocido sino que lo evaluó, lo pensó, pero después respondió '"tengo que preparar la temporada que viene"', relató el DT de River.

Las palabras del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo. | Fuente: ESPN

Gallardo, además, comentó las declaraciones de Cristiano Ronaldo, que a pesar que no mencionó un club, reconoció que recibió una oferta del fútbol argentino.

"Si picaba, picaba. Y mirá hasta qué punto fue informal el contacto, que él se encargó de hacerlo público, porque esto de otra manera no se hubiera sabido nunca, como muchas cosas que no se saben y otras cosas que se dicen y son mentira. Se encargó de decirlo y ni siquiera mencionó el club, dijo "me invitaron de Argentina", explicó.

El reconocido entrenador contó la vez que dirigió a Cristiano en un amistoso internacional en Arabia Saudita. "Tuve la suerte de dirigirlo en un momento, en un encuentro que me invitaron, en Arabia. Me encontré no solamente con un gran profesional sino con una buena persona. Quedamos con una relación", finalizó.

River Plate lidera la clasificación del Grupo E con tres puntos, producto de su victoria en el debut por 3-1 sobre Urawa Red Diamonds, Monterrey le sigue con uno, el mismo que tiene a Juventus en el tercer puesto.