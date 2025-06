"Me vuelvo loco y te pego una paliza": el tenso cruce de Francesco Acerbi con un hincha del PSG

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Inter de Milán ya se encuentra en Seattle para disputar su segundo partido por la fase de grupos del Mundial de Clubes frente al Urawa Red Diamonds.

Sin embargo, las noticias alrededor del club italiano no solo giran en torno al partido, sino también por un altercado entre Francesco Acerbi y un hincha del PSG durante un entrenamiento.

El incidente ocurrió en el Centro de Entrenamiento de los Seattle Seahawks, donde el conjunto ‘neroazzurro’ se prepara para el duelo correspondiente a la jornada 2 del Grupo E.

Al finalizar la práctica, Acerbi se acercó a los aficionados para saludarlos, pero uno de ellos, que vestía una camiseta del PSG, le lanzó una burla que desató la molestia del defensor.

El hincha le dijo "Acerbi-Barcola", en alusión a una jugada de la última final de la Champions League donde Bradley Barcola, delantero del PSG, superó al defensor italiano con un regate dentro del área en el minuto 80, cuando los parisinos buscaban el quinto gol de una contundente victoria por 5-0 sobre el Inter.

"Acerbi-Barcola no, perché io matto, io ti sfondo di botte" pic.twitter.com/r5PQKqyV6T — Che strano account, Francesco (@drak3acm) June 20, 2025

Visiblemente incómodo, Acerbi respondió: "Soy una persona seria, no me gusta que me tomen el pelo. Si salgo del entrenamiento y me dices 'Acerbi-Barcola', pues no me gusta. Me vuelvo loco y te pego una paliza".

El futbolista de 37 años no ocultó su fastidio por el recuerdo de aquella dolorosa derrota y del momento en el que fue superado por el atacante francés.

El Inter se enfoca en su próximo desafío

El Inter buscará dejar atrás este episodio y enfocarse en su próximo compromiso ante el Urawa Red Diamonds, este sábado, 21 de junio, a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Lumen Field.

El equipo dirigido por Cristian Chivu, quien afronta su segundo partido al mando tras la salida de Simone Inzaghi, necesita una victoria luego de empatar en la primera jornada ante Monterrey.

🤝 Monterrey and Inter Milan shared the points. #FIFACWC — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 18, 2025

