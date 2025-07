Calhanoglu no se guarda nada y le responde a Lautaro Martínez: "Nunca he traicionado esta camiseta"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La crisis en Inter de Milán no tiene cuando acabar. Luego de que Lautaro Martínez diera a entender, tras la eliminación de su equipo ante Fluminense en el Mundial de Clubes, que algunos jugadores no quieren continuar en el club, Hakan Çalhanoglu le respondió con firmeza.

A través de sus redes sociales, el jugador turco indicó que las declaraciones del capitán del Inter son "palabras que dividen y que no unen". Además, explicó por qué no tuvo minutos en el Mundial de Clubes 2025.

"Tras la lesión sufrida en la final de la Champions League, decidimos ir a Estados Unidos de todos modos. Estar allí, incluso sin jugar en el campo, era importante para mí. Quería estar cerca del grupo, darles mi apoyo", indicó en un principio.

"Desafortunadamente, durante un entrenamiento en Estados Unidos, sufrí otra lesión en una zona diferente. El diagnóstico fue claro: un desgarro muscular. Por eso no pude jugar. No queda nada. No hay historia", complementó.

Hakan Calhanoglu no confirma si seguirá en Inter

Por otro lado, el turco dijo que se sintió sorprendido por las palabras de Lautaro Martínez y que siempre ha intentado ser referente "no con palabras, sino con hechos".

"Lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen. A lo largo de mi carrera, nunca he buscado excusas. Siempre he asumido mi responsabilidad. Y en los momentos difíciles, siempre he intentado ser un referente. No con palabras, sino con hechos", indicó en un inicio.

"Respeto todas las opiniones, incluso las de un compañero, incluso las del presidente. Pero el respeto no puede ser unilateral (...) Nunca he traicionado esta camiseta. Nunca he dicho que no fuera feliz en el Inter. En el pasado, recibí ofertas, incluso muy importantes, pero elegí quedarme. Porque sé lo que representa esta camiseta", complementó.

"¿Y el futuro? Ya veremos. Pero la historia siempre recordará a quién se mantuvo firme. No a quién alzó la voz con más fuerza", finalizó.