Manchester City vs Wydad AC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial de Clubes 2025?

Manchester City vs Wydad Casablanca EN VIVO: se enfrentan este miércoles 18 de junio por la fecha 1 del grupo G del Mundial de Clubes 2025. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia (Estados Unidos), desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DAZN, DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Manchester City vs Wydad Casablanca: ¿cómo llegan a la fecha 1 del Mundial de Clubes 2025?



Manchester City llega al partido tras quedar tercero en la Premier League. De sus últimos cinco partidos, ganó cuatro y empató uno. Wydad también quedó tercero en la Liga de Marruecos. De sus últimos cinco cotejos, ganó tres y empató dos.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs Wydad Casablanca en vivo por el Mundial de Clubes 2025?



El partido entre Manchester City vs Wydad Casablanca se disputará este miércoles 18 de junio en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia (Estados Unidos). El recinto tiene capacidad para 67 594 espectadores.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Wydad Casablanca en vivo por el Mundial de Clubes 2025?



En Perú, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a las 11:00 a.m.

En Inglaterra, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a las 5:00 p.m.

En Marruecos, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a las 11:00 a.m.

En Chile, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a la 1:00 p.m.

En México (CMDX), el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a las 12:00 p.m.

En España, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a las 6:00 p.m.

En Italia, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a las 6:00 p.m.

En Francia, el partido Manchester City vs Wydad Casablanca comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Manchester City vs Wydad Casablanca en vivo por TV y streaming?



El partido entre Manchester City vs Wydad Casablanc se podrá ver EN VIVO por TV vía DSports. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por DGO y DAZN.

Manchester City vs Wydad Casablanca: alineaciones posibles



Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Akanji, Gvardiol; Nico, Gundogan; Bernardo, Marmoush, Doku; Haaland.

Wydad: Benabid; Moufi, Dairani, Boutouil, Moufid; Zemraoui, Moubarik, Mailula; Rayhi, Lorch y Obeng.