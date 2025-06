Miguel Ángel Russo pide cabeza fría para enfrentar al Bayern Múnich: "Tenemos que empezar con 11 y terminar con 11"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, le pidió este jueves a sus jugadores que mantengan la cabeza fría durante el partido de mañana contra el Bayern Múnich, destacando la importancia de "empezar con 11 y terminar con 11", tras las expulsiones sufridas en el debut ante el Benfica.



"No entender cómo se juega en este tipo de partidos es lo más difícil. El otro día en gran parte lo entendimos, me duele haber empatado seguro, me duelen las expulsiones. En definitiva, tenemos que empezar con 11 y terminar con 11", dijo el técnico de Boca en la rueda de prensa previa al partido frente al Bayern.

Después de golear 10-0 al Auckland City en el debut, el Bayern Múnich apunta ahora a Boca Juniors y cerrará la fase de grupos el 24 de junio frente al Benfica.Fuente: EFE

Las expulsiones obligan a Russo a cambiar el equipo

Ander Herrera -cuando se encontraba en el banquillo- y Nicolás Figal - en el minuto 88- fueron expulsados en el partido entre Boca y Benfica del pasado lunes que culminó en empate, después de que el conjunto portugués igualara los dos goles de ventaja que los argentinos obtuvieron en la primera media hora.

🟥🇦🇷 NICOLÁS FIGAL fue EXPULSADO y BOCA queda con UNO MENOS ante BENFICA en el MUNDIAL DE CLUBES. pic.twitter.com/DwexmH5Rd9 — DAT (@DeportesAlTacok) June 17, 2025

Sobre estas expulsiones, que le obligan a modificar su once inicial, Russo llamó a "mejorar en esas pequeñas cosas que nos marcan una diferencia y una mejoría".

En este sentido, aseguró que todavía no tiene claro quiénes partirán como titulares para el encuentro de mañana.

"La formación es difícil porque ni yo la tengo, te soy honesto, vamos a esperar hasta mañana a la mañana. En este tipo de partidos, donde juegas tan seguido, tienes que ver cómo se levantan, cómo están, tengo que hablar con los médicos".

El Bayern, un rival de respeto

Acerca del Bayern, que viene de ganar por 10-0 al Auckland City, Russo dijo que la clave está en encontrar la forma de jugar que más beneficia a Boca y destacó la velocidad y el cambio de ritmo "muy fuertes" como dos de las principales armas del conjunto alemán.

Pero sostuvo que "hay que hacer un partido a la altura de Boca", destacando la impresionante marea de seguidores xeneizes que acudieron al partido frente al Benfica, y que se espera que vuelvan a montar una fiesta frente al Bayern.

El Hard Rock Stadium de Miami, mismo escenario del Boca-Benfica, acogerá mañana el duelo entre Boca Juniors y el Bayern a las 21:00 hora local (01:00 GMT del sábado) correspondiente a la segunda jornada del grupo C.

