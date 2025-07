"Me tuve que tirar al piso porque estaba mareado": Enzo Fernández reveló que casi se desmaya por el calor ante Fluminense

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un Mundial de Clubes marcado no solo por la competencia deportiva, sino también por las extremas condiciones climáticas, Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, alzó la voz para expresar su preocupación por las altas temperaturas en Estados Unidos, actual sede del torneo y futura anfitriona del Mundial 2026.

Al término del entrenamiento del Chelsea, la prensa le consultó a Enzo Fernández sobre el tema. El mediocampista argentino no esquivó la pregunta y fue contundente: “Gracias por hacer esta pregunta porque la verdad que el calor es increíble. El otro día (ante Fluminense), me mareé un poco en una jugada me tuve que tirar al piso porque la verdad que estaba mareado”, relató.

Más allá de lo físico, Fernández también puso el foco en cómo estas condiciones afectan al espectáculo: “La verdad que jugar a esa temperatura es muy peligroso. La velocidad del juego no es la misma, se hace muy lento todo”, advirtió.

Ante Fluminense, el argentino destacó con una actuación sólida y una asistencia en el segundo tanto de su equipo.Fuente: EFE

Un problema que preocupa a más de uno

Desde el inicio del torneo, varios han señalado los efectos del clima extremo. Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, calificó como “imposible jugar así”, mientras que Luis Enrique, entrenador del PSG, aseguró que su debut estuvo “marcado por la temperatura”.

Las temperaturas elevadas —que en algunos partidos han superado los 30°C—, ya generó un llamado de atención de la FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, que instó a la FIFA a reconsiderar los horarios para evitar exponer a los jugadores a las horas de mayor radiación solar.

Pensando en el Mundial de 2026, que también se celebrará en Estados Unidos, Enzo Fernández hizo un llamado preventivo: “Esperamos que para el próximo año cambien el horario por lo menos, más que nada para que sea un espectáculo y el fútbol siga siendo lindo y atractivo”.

Chelsea se prepara para disputar la final del torneo este domingo ante el PSG en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un partido programado para las 2:00 p.m. (hora peruana).

Se espera que en ese horario la temperatura ronde los 30°C, lo que vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el calendario y las condiciones en las que se desarrollan los partidos.

