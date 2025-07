Raúl Asencio pidió perdón por la eliminación del Real Madrid en el Mundial de Clubes: "No he estado a la altura"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, reflexionó sobre esta temporada, en la que formó parte del primer equipo, y lamentó no haber estado "a la altura" durante el reciente Mundial de Clubes en Estados Unidos, competición que, a su juicio, "exigía el máximo".

"Madridistas, se termina una temporada en la que he cumplido el sueño de formar parte del mejor club del mundo, pero que ha terminado de la manera que menos deseaba. Siento que no he estado a la altura de un Mundial de Clubes que exigía el máximo, pero ahora es momento para desconectar y recargar pilas. Les deseo felices vacaciones, y ahora y siempre, Hala Madrid", indicó a través de su cuenta de Instagram.

Raúl Asencio, señalado en el Real Madrid

El canterano merengue, de 22 años, fue miembro de la primera plantilla del Real Madrid y jugador de confianza en la defensa para el exentrenador merengue Carlo Ancelotti. Aunque comenzó siendo titular en el arranque de ciclo de Xabi Alonso, no ha tenido el mejor desempeño durante el Mundial de Clubes.

En fase de grupos, en el debut ante el Al-Hilal cometió un penal; en el segundo ante el Pachuca vio la tarjeta roja en los primeros minutos; y en las semifinales ante el Paris Saint-Germain, donde volvió a la titularidad ante la baja de Dean Huijsen, falló en un despeje de balón y provocó el primer gol de los parisinos, en un encuentro que, a la postre, eliminó al Real Madrid de la competición.

¿Refuerzo en la defensa para el Real Madrid?

El Mundial de Clubes generó particular atención en la zaga del Real Madrid. Xabi Alonso jugó con dos y tres centrales en diversos partidos. El que debutó fue Dean Huijsen, quien como titular dejó sensaciones positivas al técnico merengue.

No fue así el caso de Raúl Asencio y el de Antonio Rüdiger, ambos con errores en los goles del PSG en la semifinal. Reapareció Eder Militao y David Alaba continúa lesionado.

Ante ese panorama, el Real Madrid vuelve a activar la opción de fichar un central más, según ‘Marca’. El futbolista que sigue el conjunto merengue es el francés Ibrahima Konaté, de las filas del Liverpool.