Trent Alexander-Arnold, de cara a su debut con el Real Madrid en el Mundial de Clubes: "Adaptarme está siendo más fácil de lo que pensaba"

Trent Alexander-Arnold, futbolista inglés que podrá debutar con el Real Madrid el miércoles en el primer partido del Mundial de Clubes, ante Al Hilal, destacó que "está siendo más fácil de lo que pensaba" su adaptación al club blanco y al cambio de idioma.

"No tengo palabras para describir cómo me han hecho sentir mis compañeros. Estoy como en casa. Todos se han esforzado mucho, han hablado conmigo, me han hecho sentir cómodo. Me han ayudado mucho con todo, especialmente en las traducciones. No puedo agradecerlo lo suficiente. Ahora estamos emocionados por empezar a jugar", reconoció a los medios del club.

"Está siendo más fácil de lo que pensaba que sería. Las reuniones tácticas son todas en español, así que hay que acostumbrarse y puede costar, pero las conversaciones cotidianas son más sencillas. Ya tengo un nivel básico de español y los compañeros también entienden bien el inglés", añadió.

Sorprendido por la calidad y el ritmo de juego

Trent, como lucirá en su camiseta desde su estreno con el Real Madrid, destacó la velocidad con la que se toca el balón en los entrenamientos, resaltando la calidad que ha encontrado en su nuevo equipo.

"Tienen mucha calidad. El balón se mueve muy rápido. Es muy diferente a lo que estoy acostumbrado pero me gusta el cambio. Estoy disfrutando siendo parte de ello y me siento muy bien, estoy feliz de estar aquí", dijo.

Por último, valoró los primeros días a las órdenes de Xabi Alonso. "Es un nuevo entrenador y, en ese sentido, todos empezamos de cero. Estamos muy ilusionados, intentando aprender y absorber toda la información para asimilarla lo antes posible. Estamos muy emocionados por empezar los partidos e intentaremos arrancar el Mundial ganando".