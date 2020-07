Franco Di Santo en el matrimonio de Santiago García | Fuente: Franco Di Santo

DATO Franco Di Santo busca desvincularse de Atlético Mineiro y es un posibilidad en San Lorenzo de Argentina.



El respeto, la admiración de Franco Di Santo hacia Claudio Pizarro es incalculable. El argentino, quien busca desvincularse de Atlético Mineiro, fue cobijado por el peruano cuando apenas había cumplido la mayoría de edad. Lo conoció en Chelsea y de ahí la amistad creció. Aquí la nota completa de un sudamericano qué califica al ‘Bombardero de los Andes’ como crack.

¿Cómo fue y es tu relación con Claudio (Pizarro)?

Yo si a alguien tengo que agradecerle que me haya sentido como en cualquier lado en Europa es a Claudio. No sólo conmigo, además con mis viejos. Compartíamos un montón de cosas, me ayudó en todo; muchas veces me pasó a buscar

¿Cómo es Claudio?

Es sencillo. A donde va lo quieren, más allá de lo que juega, más allá de lo que representa. Yo no conozco a persona en el mundo del fútbol que me haya hablado mal de Claudio.

¿Y cómo futbolista?

Estuvo siempre ahí. Pasaba a buscarme, me enseña algunas palabras en inglés (risas) porque yo no hablaba nada, era mi traductor.

¿Hizo de traductor contigo?

En el campo, en los entrenamientos, siempre me ayudaba, yo no entendía y me traducía. La verdad fue una relación muy amena. El haber llegado a Bremen en su momento, fue primero haberlo hablado con él y decirle ¿Claudio, qué tal Bremen? Él me dio el último puntapié para ir. Yo también le debo a él mi paso por el club.





Franco Di Santo al lado de Petr Cech y Claudio Pizarro @pizarrinha . | Fuente: Franco Di Santo

No muchos peruanos tenemos la oportunidad de ir a Bremen a constatar la magnitud de Claudio allá. Cuéntanos.

Es ídolo, ídolo.

Haber para que nos ilustres, tú siendo argentino ¿Cómo Palermo en Boca? ¿Cómo Francescoli en River?

Si, puede ser, es uno de los grandes ídolos que tiene el club en su historia. Pasó también por los mejores momentos del club, siendo goleador. No sólo por haber hecho goles en Bremen, sino que hasta hace poco era el extranjero más goleador de la Bundesliga, bueno lo pasó Lewandowski. Se le quiere mucho, no sólo en Bremen, sino en todo Alemania. Se identifica con Bremen y con Bayern, pero en Werder Bremen es ídolo al nivel Palermo en Boca, Francescoli en River o alguno de esos.

¿Te sorprendió no verlo en el Mundial?

Claudio (Pizarro) es de los mejores delanteros que dio Sudamérica, a la vista está la cantidad de goles, en los equipos donde jugó y donde fue, le fue muy bien. Yo te lo comparo con un (Hernán) Crespo argentino. Si él hubiera sido un perfil más alto, porque es de perfil bajo, la transcendencia hubiera sido aún más grande a nivel mundial. El haber sido tan humilde ha hecho que mucha gente no lo tenga como uno de los mejores jugadores de Sudamérica de la historia. Para mí representa eso, nunca se lo dije, es un ejemplo a seguir en todos los aspectos.