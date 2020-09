Aldair Fuentes entrenó en Fuenlabrada. | Fuente: Fuenlabrada

Aldair Fuentes atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El polifuncional jugador peruano fichó por cinco temporadas con el Fuenlabrada, club donde este miércoles realizó su primer entrenamiento.



A través de sus redes sociales, el club de la Segunda División del fútbol español publicó un video donde se apreció cómo fueron los primeros trabajos que realizó Fuentes, que en su presentación en su nuevo club, mostró su alegría por esta nueva etapa como futbolista.

Fuentes al igual que Oscar García, que es otros de los refuerzos del Fuenlabrada, entrenó de manera diferenciada al resto de sus compañeros. Hay que indicar que el nuevo equipo del peruano enfrentará al Getafe en su último partido amistoso de cara al inicio del torneo de ascenso en España.



Fuenlabra es la primera experiencia internacional de Fuentes, que señaló que trabajará duro para ser convocado a la Selección Peruana que dirige Ricardo Gareca.

Aldair Fuentes en Fuenlabrada. | Fuente: Fuenlabrada

Fue presentado en Fuenlabrada

El exjugador de Alianza Lima Aldair Fuentes fue presentado el martes como jugador del Fuenlabrada. Reveló el motivo de su fichaje por el club español.

"La decisión fue por cómo me plantearon el objetivo. Me gustó, busqué un poco y vi que en los últimos años siempre pelean arriba. Se ve un buen grupo, eso me inclinó para elegir este equipo. Desde que llegué a pasar las pruebas se ve un buen ambiente y eso es muy importante", señaló.