Alessandro Burlamaqui conversó en exclusiva con RPP Noticias. | Fuente: Valencia

A mediados de año, Alessandro Burlamaqui, peruano que milita en España, fue cedido por el Valencia al Bajadoz, un equipo de tercera división. El volante de 20 años conversó con RPP Noticias sobre esta decisión, así como sobre las chances que tiene de volver a vestir la blanquirroja.

Te fuiste al Bajadoz, equipo del que es hincha Misterchip. ¿Lo has visto ya en el estadio?

Misterchip es aficionado del Bajadoz, sí, pero no lo he visto aún, No tengo información de si es mucho de ir a la cancha.

¿Cómo te encuentras actualmente en tu nuevo equipo?

Con muchas ganas, con mucha ilusión. Estoy bien física y mentalmente. A nivel de juego estoy al 100%. Estoy a un gran nivel y con muchas ganas de afrontar esta nueva temporada.

Te hemos visto ahora asistiendo...

Intento evolucionar como futbolista y en ese ámbito me faltaba crecer. Poco a poco voy creciendo, mejorando, intentando llegar más al área. Ese es el objetivo.

¿Cómo así se da tu llegada al Bajadoz?

Yo sempre he tenido claro que quería jugar en una división mayor, más competitiva. Salió esta oportunidad, de un grandísimo club que aspira a puestos de arriba y no lo pensé muchas veces. Lo tenía un poco decidido. Me contaron que es un club con mucha historia, con gran afición. Lucha puestos de arriba. Mostraron muchas ganas de que viniera. Al final de sio y estoy contento de estar aquí.

¿Qué te hizo decidir no quedarte en Valencia?

Hice la pretemporada con el primer equipo a la espera de ver si tenia oportunidad clara. En ese momento no se dio y opté por la opción de irme cedido, buscar otros retos, otras oportunidades para seguir creciendo y volver mejor, con más oportuniades en la próxima temporada de buscar un sitio en el primer equipo.

Juan Reynoso mencionó que tendrá en cuenta a futbolistas de ascendencia peruana. ¿Qué te pareció su declaración?

Ilusionante, pero también sé que lo primero es mi club. Quiero crecer aquí, seguir creciendo, mejorando y, cuando llegue la oportunidad de ser convocado, aprovecharla y demostrar que valgo para estar ahí.





¿Te llamaron de la Selección Peruana Sub 23?

Sí hubo contacto, un intento de poder ir al partido contra Chile. Conversamos con el club, pero el club creía que no era conveniente porque empezábamos la liga y no era conveniente porque no era fecha FIFA. Ya sabe todo el mundo que yo estoy predispuesto para ponerme la blanquirroja.

¿Quién te contactó?

Mantuve comunicación con los chicos de la FPF que estaban los anteriores años.

¿Como te sientes de cara a una posible convocatoria más adelante?

Yo me veo muy confiado, con muchas ganas, físicamdente me siento en un nivel muy bueno y la verdad es que estoy muy bien, contento. Me siento con confianza y esto ayuda a mi juego y a seguir creciendo.

¿Qué ha cambiado del Alessandro Burlamaqui que estuvo en la Sub 17?

Muchas cosas. A la hora de presionar, que el rival no supere con tanta facilidad. Siempre hay que perfeccionar. En la faceta ofensiva, llego más al área y trato de hacer asistencias, trato de marcar. En el ámbito de liderar el equipo también. Ya esta líder, pero ahora estoy creciendo y quiero ser más líder.

¿Mantienes comunicación con tus excompañeros de la Selección Peruana?

Aún mantengo comunicación y amistad. De vez en cuando nos escribimos y preguntamos qué tal estamos.

¿Qué te generó la no clasificación al Mundial?

Fue un palo para todo el mundo, pero hay que sacar algo positivo para que no se vuelva a repetir. Esto es fútbol.

En la Selección te tocaría pelear con Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena... Puesto complicado, ¿no?

Mejor. Cuanto más competencia haya, mejor, así cada uno mejora y es algo que nos hace mejorar el uno al otro. Cuanto más alto sea el nivel, mejor para todo el equipo.

Podcast RPP

Entrevistas ADN

Escucha las veces que quieras el momento en que surgió la noticia. Entrevistas ADN es el podcast que reúne las entrevistas más relevantes de Ampliación de Noticias, programa emblemático de RPP, espacio por donde pasan los protagonistas de los hechos que trascienden en el Perú y el mundo.