Peñarol vs Racing Club EN VIVO: ¿a qué hora empieza y dónde ver el partido por octavos de Copa Libertadores?

Peñarol vs Racing Club EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Peñarol vs Racing EN VIVO: se enfrentan este martes 12 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el Estadio Campeón del Siglo de la ciudad de Montevideo, Uruguay, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+ (premium y estándar). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Peñarol vs Racing Club: ¿Cómo llegan a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025?

Peñarol llegó a los octavos de final de la Copa Libertadores tras quedar segundo en el grupo H con 11 unidades. Racing, en tanto, clasificó a esta instancia tras quedar primero en el grupo E con 13 puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Peñarol vs Racing Club en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido entre Peñarñ vs Racing se disputará este martes 12 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo de la ciudad de Montevideo (Uruguay). El recinto tiene capacidad para 40 700 espectadores.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Racing Club en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido Peñarol vs Racing comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Peñarol vs Racing comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Peñarol vs Racing comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Peñarol vs Racing comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Peñarol vs Racing comienza a las 9:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Peñarol vs Racing comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Peñarol vs Racing comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Peñarol vs Racing comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Peñarol vs Racing comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Peñarol vs Racing comienza a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Peñarol vs Racing comienza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Peñarol vs Racing comienza a las 8:30 p.m.
  • En España, el partido Peñarol vs Racing comienza a las 2:30 a.m.

¿Dónde ver el Peñarol vs Racing Club en vivo por TV y streaming?

El partido entre Peñarol vs Racing se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por Disney+ (premium y estándar). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Peñarol vs Racing Club: alineaciones posibles

Peñarol: Cortés; Gularte, Herrera, Méndez, Olivera; Sosa, Trindade; Cabrera, Fernánez, García; Silvera.

Racing: Arias; Di Cesare, Sosa, García; Mura, Almendra, Nardoni, Rojas; Solari, Vergara y Martínez.

Peñarol vs Racing Club: últimos resultados

Peñarol

  • Peñarol 2-0 Cerro
  • Peñarol 3-0 Nacional

Racing

  • Racing 3-0 Deportivo Riestra
  • Boca Juniors 1-1 Racing

