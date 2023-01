Alexander Callens, agradecido de su paso por New York. | Fuente: @NYCFC

Alexander Callens regalará su juego en el Girona de España. Y es que el defensa peruano firmó contrato con el cuadro de la liga española de primera división hasta mediados de 2025.

El paso de Alexander Callens hacia la tienda del Girona se dio procedente del New York City, con el que no renovó contrato. El internacional con la Selección Peruana no se olvidó de su exelenco y dio un emotivo mensaje, el cual fue compartido en las redes sociales del elenco de la Major League Soccer (MLS).

"Gracias, New York City. Fueron cinco años de increíbles momentos donde lo di todo por este club. Muchas gracias a todos mis compañeros de equipo, entrenadores, staff y a todos los que fueron parte de este club y se convirtieron en mi familia", dijo Callens.

Alexander Callens habla de su paso por New York City

Alexander Callens le dice adiós al New York City. | Fuente: @NYCFC

Luego, escribió un sentido texto a las personas que lo acompañaron en la ciudad de New York desde su arribo en el año 2017

"Muchas gracias a todos los fanáticos. Sentí todo el aliento durante cada partido. Siempre voy a llevar ese amor conmigo. Me voy de este club muy contento. Fui capaz de lograr la gran meta, que fue traer la estrella, la MLS Cup para todo el club y la ciudad. Muchas gracias a todos por todo, fue una experiencia inolvidable. No es un adiós, es un hasta luego. ¡New York es azul", añadió el exNumancia.

Fueron dos títulos los que alcanzó el zaguero central Alexander Callens con la indumentaria del New York City: la MLS Cup y también la Campeones Cup.

El nuevo central del Girona, internacional con la blanquirroja en las Eliminatorias y Copa América, no ocupa plaza de extracomunitario porque tiene nacionalidad española.

Callens y un regreso a España, ahora en Girona

Jugó cuatro temporadas en el filial de la Real Sociedad (86 partidos en Segunda B) y dos más en el Numancia (39 partidos en Segunda). Durante su etapa en San Sebastián llegó a debutar con el primer equipo, en un partido de la Copa del Rey.

En el fútbol peruano, jugó en Sport Boys. Fue formado en las divisiones menores rosadas para luego dar el salto a Europa.

