Alexander Callens | Fuente: LaLiga

Alexander Callens ya se encuentra entrenando con Girona FC de LaLiga española y, por su parte, el defensor nacional habló con las redes sociales de su nuevo equipo y aseguró sentirse bastante cómodo tras su llegada gracias al buen recibimiento que ha tenido por parte de todos sus compañeros.

"El club me ha acogido muy bien, como todos me decían, es como una familia y eso sentí cuando llegué. Los compañeros me recibieron muy bien, no he sentido el choque de a veces llegar a un club nuevo", indicó el exfutbolista de New York City en diálogo con el club español.

Asimismo, el defensor de la Selección Peruana agregó: "Quiero agradecerle a todos porque no es fácil llegar a mitad de temporada e incorporarse rápido, pero estoy muy contento y quiero conseguir muchas cosas aquí".



Como se recuerda, Callens fue campeón de la 'MLS Cup' en 2021, junto al también jugador rojiblanco Taty Castellanos, y ha sido candidato al premio de mejor defensa de la MLS dos veces, en 2017 y en 2021. Ha jugado 161 partidos en la liga estadounidense y firmó once goles, convirtiéndose en una de las piezas clave del cuadro estadounidense.

Alexander Callens ficha por Girona



El internacional peruano Alexander Callens, libre tras acabar su contrato con el New York City, se convirtió en nuevo futbolista del Girona, según confirmó el club catalán.



Callens, de 30 años y que juega de central, se ha comprometido con el club gerundense hasta 2025, por dos temporadas y media, y recalará en Montilivi tras cinco años en el New York City, parte del City Football Group como el propio Girona.



El nuevo central del Girona, internacional con la selección peruana, no ocupa plaza de extracomunitario porque tiene nacionalidad española.