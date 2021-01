Alexander Lecaros pidió disculpas públicas por no llegar a un entrenamiento de Botafogo | Fuente: Botafogo

Este domingo Alexander Lecaros envió un mensaje público a través de sus redes sociales dirigido a los integrante e hinchas de Botafogo por no haber podido asistir a uno de los entrenamientos.

"Ante los últimos acontecimientos me gustaría disculparme por mi error. Lamentablemente llegué al entrenamiento con unos minutos de atraso por falta de atención. El entrenamiento generalmente se lleva a cabo por la tarde y ayer hubo un cambio informado poco después de las 7 pm. Tenía un compromiso familiar por la mañana y me fui a dormir más temprano de lo habitual", escribió el ex Real Garcilaso a través de su cuenta de Instagram.

"Ya he pedido disculpas a todos los profesionales del Club y ahora hago lo mismo con la afición. Siempre he tenido mucho respeto y profesionalismo con los horarios. Estoy totalmente comprometido con Botafogo, dedicándome y haciendo honor a la camiseta albinegra", finaliza el mensaje.



Alexander Lecaros llegó a Botafogo a inicios del 2020. En las últimas semanas se informó que contrajo Covid-19; sin embargo, ya se encuentra recuperado y la semana pasada se unió a los trabajos con el equipo brasilero.

El peruano podría ser tomado en cuenta para el duelo que Botagofo tendrá este martes contra Palmeiras por el Brasileirao.