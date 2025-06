¡Un peruano más en Ecuador! Alfonso Barco fue oficializado como nuevo jugador de Emelec

"Ya con el escudo en el pecho", informó Emelec en sus redes sociales, dando a conocer de manera oficial la incorporación de Alfonso Barco al elenco ecuatoriano.

Tendrá su segunda experiencia en el extranjero. Emelec de Ecuador anunció de manera oficial la llegada del volante peruano Alfonso Barco, como nuevo jugador del ‘Bombillo’ y será compañero de Christian Cueva.

“Ya con el escudo en el pecho, Alfonso Barco empieza a escribir su historia eléctrica”, publicó el club ecuatoriano mediante sus redes sociales, confirmando así el fichaje.

Barco llega a Emelec luego de ser su paso por Defensor Sporting, donde fue bicampeón de la Copa Uruguay en 2023 y 2024.

Las primeras declaraciones de Barco a su llegada a Guayaquil

El volante peruano arribó el último domingo a Guayaquil y mostró su alegría del nuevo paso que dará en su carrera.

"Vengo a Guayaquil con la convicción de revertir la situación que Emelec no amerita. No me convenció nadie para llegar a un equipo así de grande, vengo con mucha ilusión”, indicó.

Barco también se pronunció sobre el fichaje de Cueva a Emelec y tuvo palabras de elogio para ‘Aladino’.

"Quiero mucho a Cueva, lo conozco desde hace mucho tiempo y estoy entusiasmado de ser compañero de él", finalizó