Christian Cueva es el '10' de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Alianza Lima se encuntra a seis días de su debut en la Liga 1 Betsson 2023. Tras suspender la fecha 2, el equipo dirigido debutará ante Deportivo Municipal en condición de local. Pare este partido, presentará a los fichajes que realizó en las últimas semanas, entre los cuales destaca Carlos Zambrano, Andrés Andrade y posiblemente Pablo Sabbag. Aunque un futbolista podría sumarse al plantel.

El director deportivo de Alianza Lima, José Bellina, señaló que el cuadro blanquiazul ya cerró sus incorporaciones de cara al arranque del Torneo Apertura. Eso sí, destacó que la excepción sería Christian Cueva.

Cueva, que tuvo una polémica salida del Al Fateh de Arabia Saudita, está en la agenda de Alianza Lima. En las últimas horas, el propio jugador se pronunció sobre su posible fichaje.

“En algún momento espero jugar en Alianza Lima, es mi ilusión. Aún no termina mi carrera e indudablemente me encantaría que se dé”, señaló Cueva a Best Cable.

Cueva entrenó en Trujillo



Después de las fiestas de fin de año, Cueva ha entrenado en Trujillo con el preparador físico José Neyra que llegó a viajar algunas semanas a Arabia Saudita cuando el '10' de la Selección Peruana aún militaba en el Al Fateh.

Christian Cueva entrenó en Trujillo. | Fuente: Instagram Christian Cueva





Juan Reynoso reveló que Cueva está preocupado por su futuro

Christian Cueva, volante de la Selección Peruana, se desvinculó del club Al Fateh por falta de pagos y su futuro se encuentra en el aire por sus problemas contractuales con el club árabe y el Santos de Brasil.

La situación de Cueva no es ideal y por este motivo no sorprende que el seleccionador de Perú, Juan Reynoso, no oculte su preocupación por el futuro de la '10' de la Selección Peruana.

"Preocupa que un jugador peruano pase circunstancias como las que está pasando Christian. Tuve la oportunidad de hablar con él, está preocupado como lo estamos todos", señaló Reynoso en la presentación de la nueva camiseta de la Selección Peruana.

"Dios quiera que con la asesoría de sus abogados, de su entorno, la situación se pueda resolver lo antes posible”, agregó el DT de 53 años que en otro momento afirmó que era preferible que Carlos Zambrano y Alex Valera sigan jugando en el extranjero.





