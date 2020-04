Cristian Benavente juega en el FC Nantes de Francia | Fuente: Instagram Cristian Benavente

¿Cuál es el primer equipo del fútbol peruano que se tiene a la cabeza? La pregunta se la hicieron a Cristian Benavente y esta fue su respuesta: "Te diría que el primero es Alianza Lima".

Luego, el 'Chaval' aclararía por qué el cuadro blanquiazul es lo primero que se le viene a la mente. “Alianza Lima tiene en casa, por parte de la familia de mi abuelo, muchos aficionados y por eso es el primero que se me viene a la mente. Eso no quiere decir que sea fan, pero sí el primero que se me viene a la cabeza”, contó al periodista Eduardo Cornago, del diario AS de España.

El volante del FC Nantes también contó que está en permanente contacto con el técnico de la Selección Peruana sobre todo a raíz de la pandemia por el nuevo coronavirus. 

“Siempre tenemos comunicación, sobre todo ahora para ver cómo estamos y qué está haciendo cada club. En ese sentido siempre estoy con contacto con el profe”, indicó. También reveló que le gustarìa jugar la Copa América.

Pedido especial

Así como está en contacto con el 'Tigre', Benavente se comunica con sus compañeros de la Sub 20 y de la Selección Peruana. Y, que esperaba hablar en los próximos días con el 'Kaiser' porque le tiene un pedido especial.

“Me llevo bien con Zambrano que por cierto tengo pendiente pedirle la camiseta de Boca, que me encanta”, finalizó.