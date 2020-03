Jugador de la Selección Peruana le dijo a Aldo Corzo que quiere jugar en la 'U'. | Fuente: Instagram Aldo Corzo

En esta época de cuarentena a modo de prevención para evitar el contagio del nuevo coronavirus, los peruanos están obligados a quedarse en casa. Los jugadores de fútbol no son la excepción. Aldo Corzo, lateral derecho de Universitario de Deportes y la Selección Peruana, publicó en sus redes que cumple la medida a la perfección.

Para no aburrirse, el marcador hizo uso de la herramienta preguntas y, así, absolver dudas de sus seguidores. Una de ellas -más un comentario que una consulta- sorprendió más que el resto. "Quiero jugar en la 'U'", fue lo que le escribieron. Sin embargo, no quedó ahí: la persona en mención le pidió no revelar su identidad. "Sin etiquetar, eh", le dijo.

Aldo Corzo respondió "Quién será", junto a una foto de una formación de la Selección Peruana. En la imagen aparecen, además del lateral, Andy Polo, Miguel Araujo, Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, Edison Flores, Raúl Ruidíaz, Miguel Trauco, Anderson Santamaría y Cristian Benavente.

Los hinchas no tardaron en compartir la captura de pantalla en redes sociales y dar hipótesis de quién sería el sospechoso. Los dos últimos nombres fueron las principales opciones de los seguidores cremas, por no estar relacionados con otros equipos y nunca haber vestido la camiseta de Universitario de Deportes.

