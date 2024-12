Atención, Alianza: Franco Zanelatto interesa en Colo Colo y podría jugar con Arturo Vidal, señalan desde Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Colo Colo espera armarse de la mejor manera en la temporada 2025 para sumar un nuevo título y uno de los nombres que suena con fuerza es Franco Zanelatto, que busca un nuevo club en el extranjero a pocas semanas de acabar su contrato con Alianza Lima.

"Franco Zanelatto regresa al radar de Colo Colo para reforzar la delantera", señala RedGol, que indicó que el paraguayo nacionalizado peruano "fue una de las figuras de Alianza Lima en 2024".

Asimismo, el medio chileno destacó el juego del extremo de 24 años. "Se caracterizó por el desequilibrio generado por las bandas y su capacidad para crear peligro en el área rival. Es un jugador que ilusiona", apuntó.

Se destaca también que Zanelatto cuenta con más opciones al ser representado por Vibra Holding SpA, empresa a cargo de Fernando Felicevich.

Zanelatto asoma como "alternativa" en Colo Colo

TNT Sports de Chile también reportó que Colo Colo maneja opciones para reforzar la delantera y Franco Zanelatto "es una alternativa".

"Aunque no es 9, es un jugador más posicionado por las bandas, y su rendimiento le permitió llegar a la selección peruana. Siendo una alternativa en la Bicolor en las Clasificatorias, Zanelatto puede ser una opción interesante para el Cacique", señaló.

Alianza Lima sobre Zanelatto

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, anunció que el representante de Franco Zanelatto informó que el futbolista no jugará en el cuadro íntimo ni en otro club peruano el próximo año.

"Yo he hablado con su representante y (José) Bellina habló con Zanelatto. A nosotros nos encantaría que Franco siga con nosotros. Es un jugador joven, con mucho futuro. Cierto que este año ha tenido demasiados problemas con las lesiones, pero el representante claramente cuando lo he llamado manifiesta que Franco no va a firmar por ningún club nacional el 2025, porque tiene la intención de jugar en el extranjero", señaló en conferencia de prensa.

Navarro, además, expresó su sorpresa que en su momento Alianza no haya extendido el contrato de Zanelatto, que fue convocado a la Selección Peruana para jugar en la Copa América 2024.