¿Renovará contrato? Franco Navarro explicó cuál es la decisión de Franco Zanelatto en Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Franco Zanelatto tiene otros planes para la temporada 2025. El paraguayo nacionalizado peruano culmina contrato con Alianza Lima y ya tomó una decisión al respecto: no renovará, ya que su prioridad es fichar por un club en el extranjero.

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, anunció que el representante de Franco Zanelatto informó que el futbolista no jugará en el cuadro íntimo ni en otro club peruano el próximo año.

"Yo he hablado con su representante y (José) Bellina habló con Zanelatto. A nosotros nos encantaría que Franco siga con nosotros. Es un jugador joven, con mucho futuro. Cierto que este año ha tenido demasiados problemas con las lesiones, pero el representante claramente cuando lo he llamado manifiesta que Franco no va a firmar por ningún club nacional el 2025, porque tiene la intención de jugar en el extranjero", señaló en conferencia de prensa.

Navarro, además, expresó su sorpresa que en su momento, Alianza no haya extendido el contrato de Zanelatto, que fue convocado a la Selección Peruana para jugar en la Copa América 2024.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Zanelatto rumbo al extranjero

"Nosotros quisiéramos tenerlo y nos sorprende que no le hayan renovado, o que no lo hayan querido renovar, no sé la realidad, pero Franco ya debería estar renovado hace mucho tiempo", sostuvo Navarro, que reiteró que "el representante del jugador dice que no va a firmar por ningún club en el Perú y que se va ir a jugar al extranjero".