Kevin Quevedo tuvo conversación con Fox Sports Chile sobre el interés de la U de Chile | Fuente: Instagram

Luego de manifestarse el interés que tiene la U. de Chile en Kevin Quevedo y las ganas de incorporarlo en sus filas, el delantero de Alianza Lima se mostró contento con la posibilidad de vestir la camiseta del cuadro chileno.

"Eso está bien, está bueno para mí , me llena de alegría por lo que he hecho todo este año. A la U. de Chile no lo sigo, pero es un equipo importante donde estuvo Ruidiaz, voy a estudiar la idea de llegar al equipo y bienvenido sea", declaró Quevedo en una entrevista con Fox Sports.

El joven futbolista tiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre. Por lo que podría irse como jugador libre a los azules. Sin embargo, por el momento Quevedo se encuentra enfocado en el partido ante Binacional de este domingo en la final de la Liga 1.

Kevin Quevedo es el goleador del cuadro blanzquiazul con 17 tantos a lo largo de la temporada. En total ha convertido 25 goles desde que llegó a Alianza Lima.