"Gracias, Muralla": Atlas anunció salida de Anderson Santamaría con emotivo video

Hasta las lágrimas. Atlas anunció la salida del defensor peruano Anderson Santamaría luego de seis temporadas. A través de un comunicado emitido en su página web, los Zorros informaron que el central no continuará en el equipo con el cual se consagró bicampeón del fútbol mexicano.

"Informamos que el zaguero, Anderson Santamaría, ha concluido su etapa con el Primer Equipo Varonil de Atlas FC", indicó el club en un inicio.

"En Atlas FC agradecemos a Anderson Santamaría y le deseamos el mayor de los éxitos, complementó.

¡Muchas gracias por todo y éxito, querido Anderson Santamaría!❤️🖤



🗞️: https://t.co/Wl2ngMKKJK pic.twitter.com/0aSwHkTPoW — Atlas FC (@AtlasFC) May 20, 2024

Anderson Santamaría y el video de despedida dedicado por Atlas

Tras el comunicado, Atlas publicó en sus redes sociales un emotivo video con los mejores momentos que atravesó el peruano en el club de Jalisco.

En el clip, de poco más de 2 minutos, se puede ver al futbolista cuando se lesionó, sus mejores salvadas, sus goles, las arengas dentro del vestuario y alzando el título de campeón de la Liga MX.

"Me gusta la ciudad, me gusta Atlas, me gusta la afición. La verdad, estoy enamorado de esta institución", se le escucha decir al peruano dentro del video.

Anderson Santamaria comenzó su historia como Rojinegro en el Clausura 2019 y sumó un total de 143 encuentros con La Academia. Formó parte de la Transformación Rojinegra, logrando un Bicampeonato de Liga MX y un Campeón de Campeones.

Fueron 6 años de caminar y defender los mismos colores juntos, Muralla. Demostraste tu valentía, coraje y amor por esta camiseta y por La Fiel. 🔴⚫️



Aunque hoy nuestros caminos se separan, siempre formarás parte de nuestra historia.❤️🖤#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/dtDcFsegbc — Atlas FC (@AtlasFC) May 20, 2024

¿Dónde jugará Anderson Santamaría la próxima temporada?

Tras su salida, mucho se ha venido hablando del futuro del central peruano. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Santamaría jugará en Santos Laguna. De hecho, este martes estaría arribando a la ciudad para pasar los exámenes médicos correspondientes.

"El peruano Anderson Santamaría, que no será tenido en cuenta por Atlas, está muy cerca de acordar su llegada a Santos Laguna", escribió el periodista en sus redes sociales.

🚨El peruano Anderson Santamaría, que no será tenido en cuenta por Atlas, está muy cerca de acordar su llegada a Santos Laguna.

*️⃣Ambos equipos pertenecen al Grupo Orlegui. pic.twitter.com/TmCl4d8Uet — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 15, 2024

