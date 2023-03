Anderson Santamaría salió lesionado al minuto 67 | Fuente: Atlas

Atlas logró una remontada histórica y clasificó a los cuartos de final de la Liga de campeones de la Concacaf (Concachampions) tras golear 4-0 al Olimpia de Pedro Troglio.

En el partido de ida, Atlas cayó 4-1 ante Olimpia de Honduras y para seguir con vida debía ganar en casa por más de cuatro goles. El equipo mexicano hizo la tarea y logró remontar el resultado adverso.



Uno de los jugadores claves en este duelo fue el defensa Anderson Santamaría, quien tuvo que ser cambiado al minuto 67 debido a una lesión. Al finalizar el partido, el defensa peruano dejó sus impresiones.

"Nunca me había sentido tan dolido y afectado por el resultado en Honduras (4-1), pero nunca perdimos la fe y seguimos trabajando, pese a que los resultados no se nos dieron en el torneo local. Sabíamos que era una revancha que nos iba a dar un punto de partida que este grupo necesitaba y se nos dio", aseguró Santamaría.





En la fase de los ocho mejores, el Atlas enfrentará al Filadelfia de la MLS, que goleó este martes por 4-0 al Alianza de El salvador.



Anderson Santamaría fue titular | Fuente: EFE

Atlas rompió mala racha

El equipo mexicano, en el que militan Anderson Santamaría y Edison Flores, venía de once partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Liga MX, por eso el zaguero peruano destaca el triunfo ante Olimpia.

"Afortunadamente pudimos tener la solidez que habíamos tenido en otros torneos. Pudimos mantener el cero. Era una tarea pendiente", añadió.

Anderson Santamaría fue titular, pero fue cambiado. "Tengo una molestia, una hernia en el aductor, pero jugué hasta dónde podía, sé que me necesitaban. Me querían cambiar en el entretiempo, pero dije que quería aportar un poco más, hasta que ya no me dio", finalizó.