Pase preciso: la asistencia de André Carrillo en debut con el Al Qadisiya de Arabia Saudita [VIDEO]

André Carrillo cambió de camiseta en esta nueva temporada en Arabia Saudita: dejó la del Al Hilal para ponerse la del Al Qadisiya.

Con el traspaso, André Carrillo pasa de la primera a la segunda división árabe. Este martes, el delantero peruano debutó con su nuevo conjunto del Al Qadisiya y tuvo una buena actuación en los primeros minutos; la 'Culebra' dio una asistencia de gol frente al Al Adalah, conjunto en el que se desempeña Christofer 'Canchita' Gonzales.

El pase de Carrillo llegó tan solo a los 4 minutos de la primera parte. El internacional con la Selección Peruana vio a Taher Wadi y le dio una asistencia por arriba.

André Carrillo y su asistencia en Al Qadisiya

Así fue el pase del peruano André Carrillo. | Fuente: Difusión

Su compañero paró el esférico con la pierna derecha y con la misma definió ante la salida del portero visitante.

De esta manera, la popular 'Culebra' tuvo un estreno auspicioso con su nuevo club, con el que tiene el claro objetivo de regresar a la primera división en la siguiente campaña.

"Estoy muy contento de estar aquí y poder ayudar al club a conseguir sus objetivos. Nuevos retos, pero siempre la misma ilusión y determinación, con muchas ganas de este comienzo", dijo André Carrillo en sus redes sociales al confirmarse su fichaje al Al Qadisiya.

Quien también se pronunció por su marcha del Al Hilal fue el director técnico del Al Hilal, Jorge Jesús. Este también lo tuvo como dirigido en la Premier League en el Watford.

"Me entristece su marcha, pero me alegra que sea él quien pidió esto, deseando un salario alto. Le deseo éxitos a Carrillo y respeto su deseo de fichar un nuevo equipo", remarcó el DT luso.

En el club de la ciudad de Khobar, el también ex Alianza Lima vuelve a compartir vestuario con el atacante argentino Luciano Vietto, con quien jugó en el Al Hilal por tres temporadas.



