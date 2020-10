Aldair Rodríguez entrena desde el viernes con América de Cali | Fuente: América de Cali

Hace tan solo dos días, Aldair Rodríguez fue presentado oficialmente como flamante refuerzo del América del Cali y, este domingo, hará su debut con la camiseta '14' de los Diablos Rojos.

América del Cali se enfrentará al Atlético Nacional por la fecha 15 del campeonato de Colombia. El duelo se jugará en el Atanasio Girardot, a partir de las 6:05 p.m.

El exdelantero de Binacional recién se pudo unir al plantel del América de Cali, el último viernes, tras los partidos de la Selección Peruana por el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Aldair Rodríguez contó que Ricardo Gareca le dio algunos consejos para brillar en América de Cali.

“El ‘profe’ me felicitó y me dio las pautas que se necesitan para hacer las cosas bien acá. Me hablo de la historia del equipo y que fue muy feliz jugando acá. No solo él, sino los exfutbolistas peruanos que están retirado y que jugaron acá me hablaron muy bien del club”, señaló

📋⚽ Este es nuestro once titular para enfrentar a @nacionaloficial en el Atanasio Girardot, por la fecha 15 de la Liga#VamosEscarlatas 👹 pic.twitter.com/3hgCR1NE9R — América de Cali (@AmericadeCali) October 18, 2020

Atlético Nacional vs. América de Cali, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Brayan Córdoba, Diego Braghieri, Christian Mafla; Yerson Candelo, Baldomero Perlaza, Brayan Rovira, Cristian Blanco, Andrés Andrade, Jefferson Duque, Vladimir Hernández.

América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Pablo Ortiz; Luis Paz, Felipe Jaramillo, Rafael Carrascal, Santiago Moreno, Duván Vergara, Aldair Rodríguez.