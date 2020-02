Boca Juniors será el octavo club en la carrera de Carlos Zambrano. | Fuente: Prensa REDDE

Carlos Zambrano tenía varias alternativas durante el último periodo de transferencias. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el agente del defensor peruano, Elio Casareto, dio a conocer que su representante contó con ofertas de China, México y Estados Unidos. Además, contó que el tema económico fue uno de los aspectos más complicados en su fichaje por Boca Juniors.

"Teníamos algunas ofertas de China, donde Carlos Zambrano iba a ganar muchísimo dinero. También teníamos tres de la MLS, siendo una de ellas de Los Angeles Galaxy. Por otro lado, contábamos con dos de la Liga MX y una fue del equipo donde ha firmado Christian Cueva (Pachuca). En Argentina, el cambio de gobierno ha hecho que el peso sea un poco volátil, así que el tema de las cantidades ha sido complicado", dijo.



Por otro lado, Elio Casareto dio detalles de cómo se concretó el traspaso de Carlos Zambrano a Boca Juniors. El representante del 'Kaiser' contó que se enteró que el club argentino estaba interesado en un zaguero central y hasta pidieron referencias al comando técnico de la Selección Peruana.

"Me enteré que Boca Juniors estaba buscando una opción en defensa, así que me contacté con algunas personas. Además, Russo estuvo en Lima y tuvo la chance de conocer a Carlos Zambrano. De ahí, entable contactos a través de las personas que me lo presentaron e investigaron sobre su carrera. Entiendo, también, que hicieron algunas consultas al cuerpo técnico de la selección", sentenció.