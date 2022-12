Carlos Zambrano juega en Boca Juniors desde el 2019. | Fuente: AFP

Después de sus vacaciones en el Medio Oriente y en Lima, Carlos Zambrano viajó a Argentina para integrarse a la pretemporada de Boca Juniors. El 'León', que aún no decide su futuro profesional para el 2023, evidenció que no se encontraba bien de salud.

La prensa argentina como ESPN señaló que Zambrano llegó con síntomas y al dar positivo de la COVID-19 tuvo que abandonar la concentración de Boca, que trabaja en la localidad de Ezeiza.

El exjugador del Schalke 04 y actual central de la Selección Peruana volvió a Boca, su contrato culmina el 31 de diciembre. Se informó que el 'León' ya recibió la oferta de renovación del cuadro xeneize, pero que también cuenta con una interesante propuesta de Alianza Lima.

Zambrano milita en Boca desde el 2019 y en la última recta del campeonato se convirtió en titular indiscutible. Lleva cinco títulos, entre ellos la Liga de Argentina.​​​​





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Otro caso positivo de COVID en #Boca: Carlos Zambrano. El jugador llegó con síntomas y al dar positivo, abandonó el predio.



Informa @EmilianoRaddi pic.twitter.com/O5qfrr3uFJ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2022

Carlos Zambrano sobre su futuro

"El fútbol es corto, aprovechar todos los últimos momentos que me quedan en mi carrera futbolística y ahora en las próximas semanas decidir qué hacer con mi carrera", indicó Zambrano cuando llegó a Lima hace unos días.

Para finalizar, Zambrano se manifestó sobre su desempeño en Boca Juniors, club donde tiene contrato hasta fines de diciembre. "Siempre intentando hacer las cosas bien, me entrego al máximo, a veces las cosas se dan y otras no, pero me quedo tranquilo de lo que pude dar siempre", culminó.