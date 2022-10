Carlos Zambrano milita en Boca Juniors desde 2019. | Fuente: AFP

En medio de las celebraciones de Boca Juniors, el central peruano Carlos Zambrano indicó que aún no ha "planeado" nada en relación a su posible permanencia en el club xeneize. Su contrato vence el 31 de diciembre del 2022.

“Todavía no hemos planeado nada, lo primero era ganar sí o sí, campeonar, no se dio el resultado, pero se logró el objetivo que era el título. Ahora disfrutar este momento con la familia que siempre viene a alentar y nos han apoyado en las buenas y en las malas, también se lo dedicamos a toda la gente que vino", señaló el 'León' Zambrano, que admitió que tendrá que hablar con la dirigencia para definir su futuro.

“Sinceramente, tengo que hablar, quisiera disfrutar cada partido, momento y minuto en este club, que es lo más lindo que me ha podido pasar en mi carrera futbolística, pero aún falta la semifinal de la Copa y espero poder campeonar también”, agregó a TNT Sports.

Zambrano acabó como titular en la zaga central de Boca Juniors. Jugó 24 partidos en la Liga Profesional Argentina en 2022.

Boca Juniors en la Copa Argentina

El equipo de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula le resta jugar en las semifinales de la Copa Argentina frente al Patronato. La cita se desarrollará el miércoles 26 de octubre.





Declaraciones de Advíncula



Al finalizar el partido, Luis Advíncula se mostró muy sincero y recordó que, lamentablemente, cometió una infracción durante el partido contra Independiente. Este error hizo enmudecer por un rato la Bombonera porque el 'Rojo' se puso adelante en el marcador gracias al penal convertido por Leandro Fernández. Para tranquilidad del exlateral de Sporting Cristal, el cuadro xeneize logró revertir la desventaja inicial.

"No me gusta hablar mucho. Lo primero que quiero es agradecer a mis compañeros que me vienen bancando, vengo de cagada de cagada. Ellos me están bancando, sacaron un partido muy jodido. Agradecerle ellos y a la familia que siempre está", señaló Advíncula a TNT Sports.