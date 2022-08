Carlos Zambrano lució su rostro con heridas tras la pelea con Daríos Benedetto.

Boca Juniors recibirá este miércoles a Rosario por una fecha más de la Liga Profesional de Argentina. En este partido estarán ausentes el delantero argentino Darío Benedetto y el zaguero peruano Carlos Zambrano, quienes protagonizaron una pelea en el entretiempo del empate ante Racing Club.

La dirgencia xeneize analizó el tema y decidió suspender por dos partidos a Benedetto y Zambrano, que recibió la peor parte tras la gresca contra el exjugador del Olympique de Marsella. A través de sus redes sociales publicó una foto suya en el interior de su auto.

“Buenos días. Hoy se gana”, publicó el ‘Kaiser’ en las denominadas ‘historias’ de Instagram en el cual se aprecia que la inflamación en su rostro ha bajado y que prácticamente se ha recuperado de sus heridas.



Recordemos que ambos futbolistas han sido criticados por la prensa y la hinchada de Boca, aunque las mayores críticas se las llevó Benedetto que tiene una larga lista de capítulos polémicos en su paso por Boca Juniors.

Mensaje a Carlos Zambrano

"Yo si fuera Zambrano estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar. Claro. En qué momento se la voy a dar. Yo en algún momento te la cobro", señaló Cristian Traverso, quien jugó en Boca Juniors y ahora es panelista en un programa de TyC Sports.





Riquelme sobre Carlos Zambrano: "Se comportó como un caballero"

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, rompió su silencio tras la reciente pelea que tuvo como protagonistas a Carlos Zambrano y Darío Benedetto durante el descanso del partido ante Racing Club.

Riquelme confirmó que hubo una pelea entre los futbolistas, donde Carlos Zambrano resultó con un evidente golpe sobre la parte izquierda del rostro, pero apuntó que estos casos no deben repetirse.

"Los chicos han tenido una discusión y ahora es momento de reflexionar. Nada más, así de simple. Generalmente se dan en los entrenamientos por un choque o una patada. En un partido oficial es raro porque tú siempre estás enojado con el rival. No sé por qué pasó, yo no estuve ahí adentro. Yo ya estoy viejo, no puedo jugar más al fútbol. Las cosas que pasan ahí adentro tienen que quedar ahí, por lo menos cuando yo era jugador. Todos cometemos errores, hay que darle para adelante. Sí, no deja de ser raro, eso es verdad", dijo el exmediocampista en entrevista con ESPN.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué significan las nuevas recomendaciones de los CDC para el control del COVID-19?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU señalan que deben alejarse de las medidas restrictivas, como las cuarentenas y el distanciamiento físico. ¿Còmo podrìa influir esta recomendaciòn en nuestro paìs? El doctor Huerta lo explica.