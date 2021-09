Carlos Zambrano no feu convocado a la fecha triple de las Eliminatorias. | Fuente: AFP

Boca Juniors emitió este jueves un parte médico del defensa peruano Carlos Zambrano, quien sufrió una herida en el rostro en el último entrenamiento del cuadro xeneize, dirigido por Sebastián Battaglia.

"Carlos Zambrano: herida cortante en pómulo y ceja izquierda. Se le realizaron las suturas correspondientes", dice la información divulgada por Boca Juniors, que no dio más detalles sobre el internacional peruano de 32 años.

La prensa argentina señaló que en un trabajo reducido, el 'León' Zambrano terminó golpeado luego de disputar un balón con su compañero Agustín Sández.

Zambrano no atraviesa un buen momento den Boca Juniors, club donde no juega desde hace cuatro partidos. Su último duelo de titular fue en la derrota ante Estudiantes de La Plata jugado el 15 de agosto. El DT Battaglia en la zona central a Carlos Izquierdos y Marcos Rojo, exjugador de Manchester United.

No está en Selección Peruana

Zambrano, exjugador del Schalke 04 y Dinamo de Kiev, no fue convocado a la Selección Peruana a la Copa América 2021 ni a la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. El seleccionador Ricardo Gareca no lo descartó para futuras convocatorias. "No se ha roto nada, no me atrevería a romper una relación con un jugador de la selección. En seis años que llevo al frente de la selección no lo he hecho", dijo.

#ParteMédico



Carlos Zambrano: herida cortante en pómulo y ceja izquierda. Se le realizaron las suturas correspondientes. pic.twitter.com/H4FK3oIxh9 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 9, 2021





NUESTROS PODCASTS

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.