Advíncula en Boca. | Fuente: Boca Juniors

A través de sus redes sociales, Boca Juniors dio a conocer este sábado la incorporación del defensa derecho peruano Luis Advíncula, que llega procedente del Rayo Vallecano del fútbol español.



De esta manera, Boca Juniors logra reforzar su lateral derecho con el jugador de la Selección Peruana, que hace siete días llegó a Argentina para sellar el contrato con el club xeneize.

El club argentino aún no confirma los detalles del contrato, pero la prensa argentina adelantó que Advíncula estará ligado a Boca Juniors hasta el 2024 y que el monto de la operación ronda los 2.5 millones de euros.

Advíncula aún tenía contrato con Rayo Vallecano hasta el 30 de junio del 2023, pero el club español llegó a un acuerdo con Boca Juniors por el traspaso del exjugador de Sporting Cristal y del Hoffenheim de Alemania.

Se espera que Advíncula sea presentado en las próximas horas luego de superar su período de cuarentena contra la COVID-19.

Advíncula jugará con Carlos Zambrano

Luis Advíncula llegará a Boca Juniors para jugar con jugadores destacados como Marcos Rojo, Lisandro López, Sebastián Villa y además se reencontrará con su compañero en la bicolor, Carlos Zambrano, que ya milita en el club desde más de un año.

"Estoy bien, contento por la llegada, siempre estuve convencido. Creo que se hablaron muchas cosas que no eran, como que no quería venir. Simplemente eran detalles que no llegaban a cerrarse, pero gracias a Dios todo salió bien. Boca siempre estuvo a disposición para que las cosas salieran bien y ahora se pudo dar", señaló el 'Rayo' a su llegada a Argentina.





