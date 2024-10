No será DT de Luis Advíncula: Gago negó llegada a Boca y seguirá en las Chivas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Guadalajara perdió el sábado por 2-3 su clásico con Atlas y el entrenador argentino Fernando Gago salió a garantizar, pese al ambiente hostil derivado del resultado, que continuará en el club y que no ha recibido ofertas, en alusión a los rumores sobre el presunto interés de Boca Juniors, club donde juega el peruano Luis Advíncula.



“Tengo contrato con Chivas. No tuve ninguna oferta de otro equipo y no sé de dónde salieron las informaciones”, declaró el exfutbolista argentino.



Ante las insistentes preguntas de la prensa deportiva local, Gago dijo que permanecerá en el banquillo de las Chivas.



Atlas, dirigido por el español Beñat San José, venció por 2-3 a los pupilos de Gago en partido de la undécima jornada del torneo Apertura mexicano.



El venezolano Jhon Murillo, Ángel Márquez y José Lozano marcaron los goles de Atlas, que subió al octavo puesto con 17 puntos. Ricardo Marín y Roberto Alvarado descontaron para Guadalajara, que cayó al noveno con 15.



