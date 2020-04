Alexander Lecaros desde Brasil: "Hona me pide que se la pase y pique al espacio" | Fuente: Twitter

A inicios del 2020, Alexander Lecaros dio el gran salto a Botafogo, un club grande de Brasil. El peruano muestra su alegría por compartir camerino con el japonés Keisuke Honda a quien miraba de niño por televisión y ahora cumple su sueño de jugar junto al volante nipón.

“La verdad que nunca se me pasó por la cabeza que Honda podía llegar. Él habla un poco de español porque jugó en México. Las veces que conversamos, es de la vida personal de cada uno, no de fútbol. Pero, cuando estamos en el campo y en el mismo equipo, él me dice que se la pase y que pique al espacio porque tiene muy buena técnica”, comentó.



“Le pega con los dos pies. Me impresiona conocer gente de nombre, que ha jugado mundiales, aunque se me va haciendo normal. Seguramente vendrán otros jugadores con igual o más nombre, y va a ser igual”, sentención Lecaros de 20 años.