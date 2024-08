Técnico de Belgrano criticó duramente a Bryan Reyna: "No juega porque no está dando el 100%"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Belgrano sigue pasándola mal. Esta vez, el Pirata cayó 1-0 ante Gimnasia, sumando su cuarto partido sin ganar en la Liga Profesional Argentina.

Durante el partido, los hinchas locales pedían la presencia de Bryan Reyna, quien no viene siendo titular en el esquema de Juan Cruz Real desde hace varias fechas.

Tras el cotejo, el técnico argentino explicó el motivo de la suplencia del delantero peruano. Según indicó, el 'Picante' no está dando el 100% de lo que él espera. Además, dio a entender que el peruano no se mata por el equipo.

"Yo a Reyna lo veo todas las semanas, y Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en el equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo todas las semanas, y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100%, y no tengo ningún problema en decirlo, porque se lo he dicho a él. Entonces, la gente no sabe", indicó en un primer momento.

"El otro día le tocó entrar, el otro día jugó 35 minutos y no marcó la diferencia que tiene que marcar. Entonces, los jugadores que no estén al 100% no van a jugar. No me importa lo que diga la gente en ese sentido, porque la gente no ve el día a día. Yo tengo que respetar a los que se matan por Belgrano. Él tiene que entender que acá tiene que dar un poquito más. No le alcanza con las condiciones que tiene. Tiene que dar un poquito más, y por eso no jugó. Prefiero que juegue un pibe del club, un pibe que sienta el momento", complementó.

Bryan Reyna agradece apoyo de los hinchas

Tras el mensaje del técnico de Belgrano, Bryan Reyna se pronunció en sus redes sociales. Agradeció el apoyo de los fanáticos y dijo sentirse enamorado de los hinchas piratas.

"Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño. Qué puedo decir, es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados cuando escuché gritar mi nombre", indicó en un primer momento.

"Estoy al 100% dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfecto y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la B", finalizó.